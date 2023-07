Course-poursuite et coup de feu sur l'A4

L'automobiliste conduisait un véhicule volé. Il s'est soustrait à un contrôle et a pris la fuite, avant d'être rattrapé et interpellé.

Début de matinée mouvementée pour les policiers. Ce dimanche, vers 7h20, un automobiliste s'est soustrait à un contrôle dans la capitale et a pris la fuite en direction du sud du pays, via l'autoroute A4.

Une course-poursuite s'est engagé entre le conducteur et les forces de l'ordre. Elle s'est achevé par un accident entre la voiture de l'individu en fuite et un véhicule de police. Cinq blessés sont à déplorer, selon les informations communiquées par la police et le CGDIS.

Un policier se fait rouler sur le pied

Un policier a notamment été blessé lorsque l'automobiliste a tenté de s'échapper à nouveau: il a a roulé sur le pied de l'agent. Il s'avère que la voiture était volée. L'homme a été interpellé et interrogé par un juge d'instruction.

La police fait également savoir qu'un coup de feu a été tiré par un agent au cours de l'intervention. Comme c'est le cas en pareille situation, une enquête de l'inspection générale de la police (IGP) a été ouverte. Pendant toute la durée des investigations, l'autoroute A4 a dû être fermée entre Pendant toute la durée de l'enquête, l'autoroute A4 entre Lankelz et Monkeler, en direction du sud.