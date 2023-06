Culture du cannabis à domicile: «Ce n’est pas une légalisation, c’est une réglementation»

Autoriser une personne majeure à cultiver, à son domicile, jusqu'à quatre plants de cannabis à partir de semences, et l'autoriser également à consommer ce cannabis, toujours à son domicile: c'est, en substance, ce que dit le projet de loi porté par la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng), et qui sera soumis ce mercredi matin aux députés de la Chambre.

Lire aussi :Le Luxembourg veut sa propre chaîne de production et de vente de cannabis

Si l'usage médical du cannabis existe depuis 2018 au Luxembourg, cette première étape vers un usage "récréatif" fait évidemment débat au sein de la société. Par exemple, au cours de l'examen du projet de loi, le Collège médical a émis des réserves. Elena Bienfait, directrice du Centre national de prévention des addictions (Cnapa), s'exprime avant le vote.

Première question simple et vaste à la fois mais, en tant que directrice du Centre national de prévention des addictions, que pensez-vous de ce projet de loi ? Si on le prend sous l’angle de la prévention des addictions, on peut être satisfait de cette évolution, qui est une ouverture. Ce n’est pas une légalisation, c’est une réglementation : c’est très différent et il ne faut pas confondre les deux. On voit bien que la politique répressive ne fait plus sens et il faut donc porter un autre regard sur la consommation du cannabis. Mais, bien sûr, il faut entourer cette évolution d’une prévention systématique et structurée. Ainsi, au Cnapa, nous avons lancé notre campagne de sensibilisation sur ce sujet dès le mois de septembre 2022.

Des gens pensent que le cannabis est déjà légal.

Dans le cadre de cette réglementation, pour reprendre votre terme, avez-vous été consulté par le gouvernement ou les ministères compétents ? Pas directement, car il s’agit avant tout d’une décision politique. Mais je rappelle qu’au sein de notre conseil d’administration, cinq ministères sont représentés. Toutes nos réflexions autour de la prévention sont discutées et validées par ce conseil. Par contre, le Cnapa est aussi membre du Suchtverband (organisation faîtière des structures d'accompagnement en matière de toxicomanie et d'addiction, ndlr), qui a été consulté. Ensemble, tous les acteurs se sont positionnés sur le sujet.

Vous avez évoqué votre campagne de sensibilisation sur le cannabis, qui prend notamment la forme d’une hotline qui fonctionne tous les mardis depuis septembre 2022, au (+352) 49 77 77-55. Pouvez-vous déjà en tirer un bilan ? Je dois dire que c’est assez calme pour l’instant, un ou deux appels chaque mardi. Idem pour les contacts par e-mail à cannabis@cnapa.lu. En avril, nous avons aussi lancé, pour les jeunes notamment, un numéro WhatsApp (691 497 755) sur lequel ils peuvent poser leurs questions. Mais une fois que la première phase sera validée, avec le vote de ce projet de loi, et mise en route, l’intérêt devrait être plus grand.

Nous avons aussi mis en place des réunions d’information, baptisées Cannabiskoffer on Tour (la valise à cannabis en tournée, NDLR) : à Mondorf en février, Bettembourg en mai et Strassen pas plus tard qu’hier soir. C’est plutôt positif : le public présent est âgé de 14 à 70 ans, beaucoup de questions sont posées et nos experts du Cnapa peuvent y répondre directement, donner des informations et contredire certains éléments qui sont parfois erronés… Par exemple ?

Des gens pensent que le cannabis est déjà légal. Ou encore que l’on pourra fumer ce que l’on cultive chez soi à l’extérieur de son domicile. Ce n’est pas vrai, cela restera illégal, tout comme la consommation du cannabis par les mineurs.

Elena Bienfait (à droite) est la directrice du Centre national de prévention des addictions. © PHOTO: Anouk Antony

On ne peut pas régulariser, voire légaliser à l’avenir, sans une prévention bien structurée.

Mais, avec ce projet de loi soumis au vote ce mercredi matin, ne craignez-vous pas, avec cette culture et cette consommation autorisées à domicile, dans la sphère privée, d’avoir une visibilité réduite de l’usage du cannabis au Luxembourg et donc davantage de difficulté à évaluer le phénomène ? Crainte n’est pas le bon terme, car cela implique un côté émotionnel. Il faut se baser sur des faits, sur la science, sur des statistiques. Ce qui est vrai, c’est qu’on déconseille à une personne qui ne va pas bien de fumer du cannabis, a fortiori seule chez elle. Mais il faut plutôt voir cela comme une première phase, une première étape, une expérimentation. Il y aura une évaluation par les ministères, ce qui est très important pour nous, et il est encore plus important de continuer le travail de prévention. On ne peut pas régulariser, voire légaliser à l’avenir, sans une prévention bien structurée. Et sur ce plan, beaucoup d’actions sont déjà menées au Luxembourg.

Vous parlez d’étape, vers la légalisation. Quel regard portez-vous sur la stratégie du gouvernement concernant le cannabis « récréatif » ? Encore une fois, ce sont des décisions politiques, il y a des élections législatives en octobre et donc je ne sais pas si cela se fera. Au Cnapa, nous observons ce qui se passe mais, en soi, nous sommes pour une légalisation accompagnée, j’insiste là-dessus, d’une prévention. La substance n’est pas un problème en soi, c’est l’être humain, et son entourage, son contexte de vie qui comptent. Il faut cerner les raisons qui amènent à consommer. Le but de ce travail de prévention est d’augmenter la compétence de la population sur le sujet. Il faut bien informer, sinon la personne ne peut pas juger les risques.

C’est une responsabilité sociale et politique d’informer à grande échelle sur la substance et sur les risques.