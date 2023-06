CyberTriad revendique l'attaque contre vdl.lu

A l'ICT Spring 2023

Un hacker de renommée mondiale au Luxembourg

Ce jeudi et vendredi, plus de 5.000 participants sont attendus pour assister à une nouvelle édition de l'ICT Spring, la célèbre conférence technologique organisée au Luxembourg. De nombreux speakers de renom sont attendus, dont Bryan Seely, un hacker éthique rendu célèbre pour être devenu la seule personne à avoir mis sur écoute les services secrets des États-Unis et le FBI.