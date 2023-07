Daniel Frères et Angie Bisenius à la tête des Pirates de l'Est

(lm) - La liste du Parti Pirate dans la circonscription de l'Est compte trois candidates et quatre candidats. La liste est menée par Daniel Frères (56 ans, indépendant et président de l'association Give Us A Voice) et Angie Bisenius (28 ans, employée communale et ambulancière pour le CGDIS). Le candidat le plus âgé a 60 ans, le plus jeune 28 ans. La moyenne d'âge est de 50 ans.

Les autres candidats sont : Sonja Barthel (60 ans, enseignante), Joel Krack (51 ans, employé chez Creos), Claude Legrand (55 ans, indépendant), Sandra Mestdagh (51 ans, fonctionnaire) et le Dr Ted Schmit (46 ans, spécialiste en chirurgie orthopédique).

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon