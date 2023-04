Dans le tunnel Schieburg, on travaille «quasiment 24 heures sur 24»

Il y a 160 ans, des explosions ont secoué la vallée de la Wiltz. Des tunnels ferroviaires ont été construits près de Kautenbach. «Les ouvriers les ont fait sauter dans la montagne et ont évacué les gravats avec des pelles», explique André Feltz, chef du département Ingénierie Infrastructure des CFL. Aujourd'hui, on travaille à nouveau sur l'un des tunnels, qui s'était effondré l'été dernier sur une longueur de quatre mètres.

Lire aussi :La réparation du tunnel de Schieburg est plus complexe que prévu

«Nous travaillons quasiment 24 heures sur 24, six jours par semaine», explique Marc Wengler, le directeur général des CFL, lors d'une conférence de presse sur place. Le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng), est également venu à Kautenbach pour se faire une idée du chantier.

Selon lui, les travaux coûteront au final entre cinq et six millions d'euros. Le chantier est complexe, a confirmé André Feltz, mais «les travaux avancent».

Visite du site des travaux du tunnel Schieburg, photo : Caroline Martin /Caro-Line Photography © PHOTO: © Caroline Martin/ Caro-Line Ph

Selon lui, les travaux coûteront au final entre cinq et six millions d'euros. Le chantier est complexe, a confirmé André Feltz, mais «les travaux avancent».

Personne ne veut toutefois s'engager sur une date précise à partir de laquelle les trains pourront à nouveau circuler entre Kautenbach et Wilwerwiltz. «Il y aura une nouvelle conférence de presse dans un mois», promet Marc Wengler. On pourra alors peut-être donner une réponse plus précise. Les CFL ont toutefois pu en dire plus sur ce qui s'est exactement passé à l'intérieur de la colline en cette chaude journée d'été.

“ La sécheresse extrême a entraîné l'assèchement de la colline. ” André Feltz Chef du département Ingénierie Infrastructure des CFL

«La sécheresse extrême a eu pour conséquence d'assécher la colline», explique André Feltz. Au-dessus de la zone d'effondrement, il n'y a pas de roche solide, mais des morceaux de schiste qui étaient maintenus ensemble par de l'argile. La sécheresse a fait perdre à l'argile sa solidité. En fait, cela ne devrait pas poser de problème, estime l'ingénieur. Car les parois intérieures d'un tunnel sont renforcées par un coffrage.

Visite du site des travaux du tunnel Schieburg, photo : Caroline Martin /Caro-Line Photography © PHOTO: © Caroline Martin/ Caro-Line Ph

«La sécheresse extrême a eu pour conséquence d'assécher la colline», explique André Feltz. Au-dessus de la zone d'effondrement, il n'y a pas de roche solide, mais des morceaux de schiste qui étaient maintenus ensemble par de l'argile. La sécheresse a fait perdre à l'argile sa solidité. En fait, cela ne devrait pas poser de problème, estime l'ingénieur. Car les parois intérieures d'un tunnel sont renforcées par un coffrage.

Mais lors de travaux d'entretien, ce coffrage a été ouvert sur une longueur de quatre mètres. «On peut s'imaginer que c'est comme un sablier», explique André Feltz. Depuis, les ingénieurs ont passé toute la colline au crible. Ils n'ont pas trouvé de cavité au-dessus du lieu de l'effondrement, mais une «masse instable de 29 mètres de haut composée de morceaux de roche coincés les uns dans les autres».

Un trou de deux mètres sur deux

À 80 mètres au-dessus du tunnel, un trou profond de deux mètres sur deux s'est ouvert au milieu d'une forêt de chênes typique de l'Oesling. Il est interdit d'y pénétrer, même pour une photo. «Trop dangereux», estiment les CFL. Non loin de là se trouvent deux perceuses, dont l'une tourne à plein régime.

«Elle perce en biais l'ouverture dans le coffrage du tunnel», explique André Feltz, debout dans un nuage de poussière. Une fois le trou percé, la deuxième perceuse s'approche. Le trou est renforcé par des tubes d'ancrage et rempli de béton. Un mètre plus loin, la procédure est répétée. Une sorte de grille est ainsi créée entre la masse d'éboulis et le tunnel. «Jusqu'à présent, 350 mètres cubes de béton ont été injectés dans la colline», explique l'ingénieur.

Par le haut, on perce en biais dans la colline et on renforce les trous avec du béton. Cela doit permettre d'éviter que des éboulis ne s'écoulent dans le tunnel. © PHOTO: © Caroline Martin/ Caro-Line Ph

«Elle perce en biais l'ouverture dans le coffrage du tunnel», explique André Feltz, debout dans un nuage de poussière. Une fois le trou percé, la deuxième perceuse s'approche. Le trou est renforcé par des tubes d'ancrage et rempli de béton. Un mètre plus loin, la procédure est répétée. Une sorte de grille est ainsi créée entre la masse d'éboulis et le tunnel. «Jusqu'à présent, 350 mètres cubes de béton ont été injectés dans la colline», explique l'ingénieur.

Les travaux sont également en cours dans le tunnel. En raison de la conférence de presse, les ouvriers ont pu faire une pause un moment. Ils ont déjà pu enlever une partie des éboulis, le reste a été sécurisé par deux parois verticales en béton. «Sous les éboulis se trouve encore l'outil de travail qui a été utilisé lors des travaux d'entretien initiaux», explique André Feltz.

Lire aussi :L'enquête sur l'effondrement du tunnel ferroviaire a débuté

Lors de l'étape à venir, un coffrage provisoire sera posé. Les pièces détachées sont prêtes devant l'entrée du tunnel et attendent d'être utilisées. La paroi intérieure sera ensuite fixée pièce par pièce et les gravats restants seront enlevés. Jusqu'à ce que les ouvriers parviennent à percer le tunnel une deuxième fois.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon