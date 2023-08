Dans les coulisses du Centre de Soins pour la Faune Sauvage à Dudelange

Share this with email

Le nouveau venu le plus extraordinaire et aussi le plus dangereux dans le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Dudelange est actuellement un boa de près de trois mètres de long. Ce serpent étrangleur pèse fièrement 15 kilos. Seuls les soigneurs spécialement formés peuvent s'approcher de ce serpent, qui est en fait originaire du continent américain. Ce n'est toutefois pas un cas isolé. Il y a de plus en plus d'animaux exotiques qui atterrissent à Dudelange, explique Jill Gaasch, directrice du centre.

Selon Jill Gaasch, directrice du centre de soins, il arrive souvent que des animaux qui n'ont pas besoin d'aide soient déposés au centre de soins. © PHOTO: Gerry Huberty

Ce dernier est en premier lieu destiné à soigner et à remettre sur pied les animaux sauvages locaux qui sont malades, blessés ou orphelins. Les animaux peuvent ensuite retourner dans leur habitat naturel. De la musaraigne au verrat, le centre s'occupe en général de chaque animal sauvage qui y est déposé. L'équipe se compose de 15 salariés, de près de 50 bénévoles et de deux stagiaires.

Plus de 100 oiseaux sont nourris chaque jour

Dans l'élevage d'oiseaux, en revanche, l'ambiance est plus paisible que dans l'enclos des serpents. De jeunes hirondelles, des moineaux et même un torcol sont élevés ici. «Le torcol est un oiseau très rare de l'espèce des pics», explique l'une des bénévoles en nourrissant un poussin moineau à la pipette. A la table voisine, de jeunes hirondelles reçoivent des larves fraîches. «La plupart des oiseaux sont fortement déshydratés lorsqu'ils arrivent chez nous», poursuit la bénévole. «Les oiseaux absorbent de l'eau par leur nourriture. Si nous essayions de leur faire boire de l'eau par le bec, ils s'étoufferaient». La jeune femme injecte donc en plus l'eau à un petit oiseau par voie intraveineuse.

1 / 4 La belette âgée de deux à trois semaines est élevée au biberon. © PHOTO: Gerry Huberty

2 / 4 Cette tâche exige beaucoup de doigté. © PHOTO: Gerry Huberty

3 / 4 Le petit moineau est nourri à la pipette avec de la bouillie d'avoine. © PHOTO: Gerry Huberty

4 / 4 L'eau est en outre injectée à cet oiseau par voie intraveineuse. © PHOTO: Gerry Huberty









Jill Gaasch explique qu'une centaine d'oiseaux sont actuellement soignés dans le centre d'accueil. Pendant les mois de pointe de mai et juin, ce nombre peut parfois atteindre 250 oiseaux. «Pendant cette période, quatre personnes sont occupées huit heures par jour uniquement à nourrir les oiseaux», explique Jill Gaasch, «car ces minuscules hurluberlus doivent être nourris toutes les 30 minutes».

Le comportement des hommes a changé de manière significative

Pour assurer les soins aux animaux, le centre dépend de bénévoles et de dons - d'autant plus que le champ d'action s'est considérablement élargi ces dernières années. A la fin des années 1980, les soigneurs de la faune s'occupaient d'environ 180 animaux blessés par an ; aujourd'hui, ils en soignent 4.000. «Nous avons en outre plus de 160 espèces animales différentes à soigner chaque année», explique Jill Gaasch, «et ce nombre ne cesse d'augmenter».

1 / 3 Chaque année, plus de 160 espèces animales différentes sont soignées dans le centre. © PHOTO: Gerry Huberty

2 / 3 En tant que nouvelle venue, la tortue est actuellement en quarantaine. © PHOTO: Gerry Huberty

3 / 3 Cette buse est également une invitée de Dudelange. © PHOTO: Gerry Huberty







Cela est dû d'une part au fait que de nombreux propriétaires d'animaux domestiques ne se contentent plus aujourd'hui de chiens et de chats. Avoir chez soi des animaux exotiques du monde entier est très tendance. D'autre part, l'habitat naturel des animaux sauvages diminue de plus en plus : «Presque toutes les blessures des animaux sauvages sont causées par l'homme», souligne-t-elle.

De bonnes intentions, mais pas utiles

Un problème qui consomme également beaucoup de ressources est que les animaux sauvages sont souvent déposés dans les centres alors qu'ils n'ont pas besoin de soins. «C'est bien intentionné, mais pas forcément utile», estime Gaasch. Les faons et les lièvres, en particulier, ne sont pas pris en charge 24 heures sur 24 par leur mère dans la nature. Dans ce cas, il est conseillé d'attendre une heure et de revenir ensuite à l'endroit. Souvent, le jeune animal est déjà parti.

Jill Gaasch conseille en outre, lorsque le gibier n'est pas visiblement blessé, de contacter d'abord le garde forestier local et de le consulter. En outre, il ne faut en aucun cas toucher les animaux à main nue. Sinon, les jeunes animaux seront à plus forte raison rejetés par leurs congénères en raison de l'odeur humaine.

Si un animal sauvage est en détresse, il peut être indiqué soit directement au centre de soins à Dudelange, soit dans l'une des quatre stations "Wëlldéier Drop-Off" à Dudelange, Clervaux, Junglinster ou Niederfeulen.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin