Dans les coulisses du palais grand-ducal avec ses anecdotes et secrets

Chaque été, le palais grand-ducal ouvre ses portes aux visiteurs. Patrick Lamesch, guide au Luxembourg City Tourism Office, nous fait visiter les lieux et nous livre quelques anecdotes.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Un monument incontournable de la capitale devant lequel s'arrêtent régulièrement des touristes: le palais grand-ducal. Guide du Luxembourg City Tourism Office depuis cinq ans, Patrick Lamesch ne se lasse pas de faire découvrir ce lieu aux visiteurs. «J'adore faire le palais, j'ai toujours hâte que ça commence. De temps en temps, certaines choses changent, certaines oeuvres d'art ou les cadeaux que reçoit la famille grand-ducale.»

Lire aussi :Le tourisme luxembourgeois est plus attrayant que jamais, voici pourquoi

À l'origine, ce bâtiment n'était pas un palais

La durée de la visite dure 75 minutes et commence devant l'office de tourisme situé place Guillaume II. Le guide rappelle aux visiteurs que celle-ci a été récemment rénovée et que le marché y est de nouveau installé le samedi. Sur cette place se situe la statue équestre de Guillaume II, monarque qui a donné la première Constitution au Luxembourg en 1848.

«En été, la famille grand-ducale n'occupe pas le palais et passe ses vacances dans le sud de la France, c'est pour ça qu'on peut y organiser des visites», explique Patrick Lamesch. Le palais porte «le nom de résidence officielle du Grand-Duc à Luxembourg-ville» et est considéré comme «bureau du chef de l'Etat où celui-ci reçoit les ambassadeurs et les réceptions officielles». «Ce bâtiment était à l'origine un hôtel de ville en 1573 avant devenir par la suite l'assemblée des Etats avant que nous n'ayons un parlement», rappelle Patrick Lamesch.

Devant la Chambre des députés, Patrick Lamesch attire l'attention sur une inscription au sol rappelant le droit de vote accordé aux femmes luxembourgeoises en 1919. La visite continue ensuite derrière le palais. «Ici se trouvait auparavant un cimetière qui a été ensuite transféré au Limpertsberg et sur la façade au-dessus de la fenêtre du deuxième étage, vous avez la figure du grand-duc Adolphe.»

Lire aussi :Jour 7: Promenade avec Henri, Grand-Duc de Luxembourg

Comme à l'aéroport, le visiteur doit se soumettre au portique de sécurité. Notons qu'au sein du palais, il est interdit de prendre des photos. Une fois à l'intérieur, la visite se poursuit d'abord dans la salle d'armes où se trouvent dix petits canons et un coffret de pistolet reçu par la grande-duchesse Charlotte.

1 / 3 Les armes reçues par la grande-duchesse Charlotte en cadeau. © PHOTO: © Laurent Blum

2 / 3 Le hall du Palais grand-ducal. © PHOTO: © Laurent Blum

3 / 3 La salle à manger. © PHOTO: © Laurent Blum







Un clin d'oeil à la grande-duchesse Maria Teresa

Dans le salon des cartes, comme le nom l'indique, plusieurs plans historiques de l'ancien duché de Luxembourg sont affichés au mur. «Il y a également ceux de la forteresse qui était quand même appelée jusqu'en 1867 la Gibraltar du Nord. C'était une forteresse très imposante», note le guide. Accrochée au mur, figure également une carte particulière, celle de Cuba. Voilà, un clin d'oeil au pays natal de la grande-duchesse Maria Teresa.

1 / 3 Le pays natal de la grande-duchesse Maria Teresa. © PHOTO: © Laurent Blum

2 / 3 Le salon des cartes. © PHOTO: © Laurent Blum

3 / 3 Salon des rois dans lequel a été notamment reçu récemment le président allemand Frank-Walter Steinmeier. © PHOTO: © Laurent Blum







Direction le salon des rois à présent, la pièce coup de coeur de Patrick Lamesch. «Il y a la jolie boiserie faite par des ébénistes luxembourgeois au plafond, mais également le parquet. Cette pièce rénovée au début des années 1990 contient les portraits des différents rois des Pays-Bas qui étaient également les Grands-Ducs du Luxembourg. C'est bien entendu une partie importante de notre histoire. Nous y trouvons ainsi le portrait du fondateur de notre propre dynastie en 1890, le grand-duc Adolphe de Nassau-Weilbourg».

Au fil de la visite, Patrick Lamesch glisse également quelques anecdotes concernant ce monarque qui était «un fumeur invétéré de cigare, bien qu'il ait des problèmes aux yeux». «Il avait une astuce pour fumer ses cigares, il les mettait dans une pipe, qui est encore toujours en possession de la famille grand-ducale. Cela lui permettait d'éviter que la fumée ne monte à ses yeux.»

Lire aussi :Comment fonctionne le droit de grâce du Grand-Duc?

Après le salon des rois, vous arriverez dans la salle d'apparat où est organisé le mariage civil de la famille grand-ducale s'il n'a pas lieu à l'hôtel de ville. C'est dans cette pièce que les nouveaux ministres prêtent serment comme ce fut le cas récemment avec la nomination de Max Hahn au ministère de la Famille.

Dans cette salle se trouvent également les portraits de la famille grand-ducale. «Le fond de la toile du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse est encore assez flou. Ces deux tableaux réalisés en 2004 n'ont jamais été terminés parce que l'artiste Riccardo Makarov est décédé les laissant inachevés», raconte Patrick Lamesch.

1 / 5 Salon d'apparat avec les portraits de la famille grand-ducale © PHOTO: © Laurent Blum

2 / 5 Portrait inachevé du Grand-Duc, peint par Riccardo Makarov. © PHOTO: © Laurent Blum

3 / 5 Portrait inachevé de la Grande-Duchesse, peint par Riccardo Makarov. © PHOTO: © Laurent Blum

4 / 5 Portrait de la grande-duchesse Charlotte © PHOTO: © Laurent Blum

5 / 5 Le salon d'apparat. © PHOTO: © Laurent Blum











Les liens étroits avec la Belgique

Patrick Lamesch n'a pas manqué de rappeler les liens étroits qui unissent la monarchie luxembourgeoise avec la Belgique. Lors de la visite guidée à laquelle étaient conviés des médias francophones. La RTBF, télévision belge, était d'ailleurs présente ce jour-là.

D'où viennent les touristes qui visitent le palais? «Selon nos statistiques, ils viennent avant tout de nos pays voisins: la France, la Belgique, l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas. Nous avons également des groupes d'Amérique latine et d'Asie, surtout de Corée du Sud. Récemment, j'ai fait visiter les casemates à des Australiens», fait savoir Patrick Lamesch.

Pour découvrir l'intérieur du palais grand-ducal, mieux vaut prendre ses précautions et réserver à l'avance, les visites étant rapidement complètes. L'argent récolté lors de l'achat des billets est reversé à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.