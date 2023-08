De l'eau dans le gaz au commissariat de la gare, Henri Kox monte au créneau

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mais que se passe-t-il au sein du commissariat de la gare? La question se pose au regard du ramdam généré autour de la structure ces derniers jours. Un parfum de crise interne soulevé récemment par deux députés Laurent Mosar et Léon Gloden (CSV) dans une question parlementaire adressée au ministre de l'Intérieur Henri Kox (déi Gréng).

Lire aussi :

Du cannabis retrouvé auprès de deux policiers lors de perquisitions

Les députés évoquaient le fait que le commissariat se trouvant place de la Gare avait été contraint de fermer ses portes dans la nuit du 11 au 12 août en raison d'un manque d'effectifs. Ce n'est pas tout, ces derniers affirmaient qu'un certain nombre de fonctionnaires se trouvaient en arrêt maladie tandis que d'autres auraient tout simplement rendu leur arme, ne pouvant plus assumer leurs tâches. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, les quatre agents actuellement en garde en vue pour violences policières, en mai dernier, officiaient dans ce même commissariat.

Toujours selon les députés, la situation ne s'est pas vraiment améliorée ces derniers jours, le poste continuant d'être en sous-effectif.

Une continuité des missions

Bref, la situation apparemment «chaotique» a poussé Henri Kox à monter au créneau. Dans sa réponse adressée aux parlementaires, il a directement indiqué qu'en cas de sous-effectif, «les missions de service public sont confiées automatiquement à d'autres unités». «Le commissariat de la place de la Gare n'est qu'une antenne du grand commissariat "à trois roulements" de la zone "Capitale"». Avant de reconnaître toutefois que le commissariat avait bel et bien dû fermer ses portes dans la nuit du 11 au 12 août dernier. «Toutes les missions prioritaires étaient assurées», tempère-t-il.

Lire aussi :

Deux policiers suspectés de baigner dans le milieu des stupéfiants

Le ministre a également souligné les efforts du gouvernement sortant dans le cadre des différentes campagnes de recrutement mises en place depuis 2019. Celles-ci permettront, selon Henri Kox, de renforcer les différents services. «Cependant, il ne peut être exclu qu'un jour, pour des raisons exceptionnelles, l'accueil du public doive être adapté».

Pour rappel, au 1er janvier 2020, le Luxembourg comptait 1.890 policiers et 76 stagiaires. Trois ans plus tard, le ministère fait savoir que l'effectif de la police a grimpé de 1.966 à 2.467 membres début juillet 2023.