De nombreuses attentes autour de la loi sur l'accessibilité

Nous vous en parlions déjà en juin 2022, la thématique de l'inclusion nécessite encore bien des progrès au Luxembourg et l'une des dispositions législatives prises en ce sens est entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

Ainsi, grâce à la loi portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, l'ensemble des prochaines constructions relatives seront obligatoirement pensées pour que toute personne à besoins spécifiques puisse circuler de la façon la plus autonome et simple possible.

Le bâti ancien est également concerné, comme l’expliquait l’année dernière Yannick Breuer, coordinateur en accessibilité d’Info-Handicap. Pour rappel, seuls les bâtiments de l’Etat bâtis après 2001 se devaient initialement d’être accessibles pour tous. A présent, il y aura des sanctions pénales et monétaires pour tous ceux qui ne seraient pas en conformité, indépendamment de leur année de construction.

A nouveau contacté sur le sujet par Virgule, Yannick Breuer assure que depuis le début de la semaine, le téléphone n’arrête pas de sonner chez Info-Handicap. Au bout du fil, des chefs d’entreprise, des restaurateurs, des hôteliers, tous concernés et de bonne volonté pour bien faire les choses. «Maintenant les gens sont plus actifs sur la question, car ils ont maintenant dix ans devant eux pour se mettre en conformité. Certains avaient même commencé à nous téléphoner avant le 1er juillet.»

Une formation pour les contrôleurs techniques en accessibilité

Concernant le bâti à venir qui accueillera du public, le coordinateur en accessibilité précise que «depuis que la loi est entrée en vigueur, Info-Handicap est devenu le centre de formation pour les contrôleurs techniques en accessibilité». A ce jour, c’est donc un peu plus de cent personnes qui ont obtenu un certificat attestant que les prochaines constructions envisagées seront conformes à la loi dans leurs plans.

Du côté des personnes à besoins spécifiques, la mise en place de cette loi est bien entendu très bien accueillie, même si certains déplorent qu’il faille encore attendre une décennie pour une mise en place généralisée.

Sollicité sur la question de possibles plaintes émises cette année, le Centre d’égalité de traitement notifie qu’«aucun cas de problème en relation avec l’accessibilité» n’a pour le moment été relevé par leur équipe. «Ceci ne veut probablement pas dire qu’il n’y en aurait pas, mais plutôt que les gens ont approuvé le vote d’une telle loi tout en sachant qu’il existe un délai de 10 ans pour sa transposition.»

Donner moins de place au numérique

Cependant, plusieurs associations tiennent à remettre sur la table les besoins que les personnes en situation de handicap peuvent avoir par rapport à la situation générale actuelle. Du côté de l’ASBL Zefi, qui milite pour l’inclusion depuis vingt ans, ses membres estiment que les choses prennent bien trop de temps.

«Il y a urgence à ce que tous les ascenseurs soient assez larges pour qu’une personne en fauteuil puisse monter dedans sans occuper tout l’espace! Et avant d’arriver à l’ascenseur, qu’il soit possible pour une personne qui n’aurait pas d’accompagnant d’entrer dans le bâtiment. Certaines rampes sont trop abruptes pour qu’une personne seule la monte en fauteuil!»

Pour en revenir aux ascenseurs, Colette Pleimling, bénévole engagée pour les personnes malvoyantes et étant malvoyante elle-même, tient à préciser qu’il serait bon que «tous les ascenseurs soient équipés d’annonce vocale pour les étages et de boutons en relief».

Que la première et la dernière marche des escaliers soient toutes deux texturées aiderait beaucoup.

Les bâtiments publics tels que les bureaux de poste ou les hôpitaux devraient quant à eux sérieusement envisager de mettre des plans en relief dans les halls d’entrée à la place des plans sur écran tactile.

«Le numérique prend de plus en plus de place et c’est au détriment de ceux qui ne voient pas bien ou pas du tout. Lorsque je vais à la poste, je préfèrerais qu’il y ait des boutons à relief pour que je puisse avoir mon ticket et attendre mon tour plutôt qu’avoir à demander… Sans compter qu’il n’y pas d’annonce vocale pour me signaler lorsque mon tour arrive, seulement un panneau d’affichage pensé pour les voyants.»

Quant à la question des bâtiments, elle plaide pour que des bandes signalétiques texturées soient mises au sol pour pouvoir se repérer grâce à une canne. «Que la première et la dernière marche des escaliers soient toutes deux texturées aiderait beaucoup également, de même qu’une rampe qui ne s’arrête pas avant la dernière marche, pour ne pas induire en erreur ceux qui ne peuvent pas voir.»

Du côté de l’éclairage, «une uniformité serait la bienvenue pour les personnes qui possèdent encore de la visibilité mais dont l’œil à du mal à s’ajuster à des degrés de luminosité changeants».

Autant de demandes légitimes dont tous les concernés souhaitent la concrétisation à échéance proche et ce dans tout le Grand-Duché, «pas seulement dans la capitale ou à Esch».