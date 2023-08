De nouveaux groupements d'habitat participatif vont fleurir à Luxembourg-Ville

Share this with email

S'associer afin de participer à l'achat d'un terrain, à la conception et à la construction de son immeuble. C'est la philosophie du groupement d'habitat participatif. Cette initiative a déjà connu son succès à Luxembourg-Ville, où deux terrains situés à Belair et Bonnevoie ont accueilli ces logements d'un nouveau genre dans le cadre d'un projet initié en 2017.

Forte de ce succès, la Ville de Luxembourg souhaite réitérer l'expérience, et voit cette fois-ci plus grand. Quatre nouveaux terrains situés dans trois quartiers de la capitale pourront ainsi accueillir jusqu'à 27 logements. Situés à Merl, Hollerich et Neudorf/Weimerhof, les parcelles mises à dispositions par la ville sont des terrains d'une surface variant de 0,96 ares à 14,49 ares.

Ces groupements d'habitat participatifs présentent plusieurs avantages pour les personnes qui y prennent part. Ces dernières sont davantage impliquées que lors d'un achat immobilier classique, et sont invitées à s'engager dans les différentes phases, en choisissant par exemple les matières de construction ou encore l'intégration d'espaces collectifs. Cette initiative communautaire permet par ailleurs d'obtenir un prix plus bas que celui du marché, mais contribue également à créer des liens et une solidarité entre les futurs voisins.

Des réunions d'information

Les groupements participant au projet auront le choix entre l'acquisition de la pleine propriété, ou d'un droit d'emphytéose sur 99 ans. Attention, certains critères sont à respecter pour être éligible. Les groupements doivent être composés de personnes physiques qui ne sont pas propriétaires, emphytéote ou usufruitier d'un logement ou d'un terrain constructible, et devront résider de manière principale et permanente dans le futur logement, fait savoir la Ville sur son site.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 12 janvier 2024 pour se manifester. D'ici là, plusieurs workshops sont prévus afin de permettre des rencontres, dans le but de former ces groupements. Ces rendez-vous sont prévus le mercredi 20 septembre, le jeudi 28 septembre et le mercredi 4 octobre, et sont accessibles sur inscription.