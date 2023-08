De nouveaux vols Luxair à destination du Royaume-Uni

Luxair annonce renforcer son offre à destination du Royaume-Uni avec le retour de la liaison entre le Findel et Manchester, ainsi que des vols supplémentaires entre Anvers et Londres.

Vers Manchester et Londres

Vers Manchester et Londres

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Luxair s'apprête à reprendre les liaisons aériennes entre l'aéroport de Luxembourg et celui de Manchester. La compagnie nationale a en effet ouvert sur son portail en ligne la possibilité de réserver un vol pour la ville anglaise, avant de communiquer sur le sujet ce mercredi. Le tourisme d'affaires et celui des particuliers potentiellement attirés par «le riche patrimoine industriel, la diversité culturelle et la scène artistique florissante» de Manchester ont motivé Luxair.

Lire aussi :

Luxair va relier Milan-Linate, La Palma et Praia

En pratique, la liaison sera opérationnelle à partir du 1er avril 2024. Trois vols au départ du Findel (lundi et mercredi à 10h20, vendredi à 9h25) et trois vols au départ du Manchester Airport (lundi et mercredi à 11h50, vendredi à 10h55) sont proposés à l'achat. Les vols sont censés durer un peu moins de 2 heures.

Il ne s'agit pas d'une nouveauté comme le présente Luxair, mais bel et bien d'un retour, puisque a liaison avec la cité mancunienne était proposée avant la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19.

L'aller-retour Anvers-Londres dans la journée

En parallèle à la communication autour de la route aérienne vers et depuis Manchester, Luxair explique à Virgule renforcer la liaison opérée entre Anvers (Belgique) et Londres (London City Airport). À partir du 30 octobre, un vol supplémentaire sera ajouté les mardi et jeudi, «afin de permettre aux voyageurs business de faire l’aller-retour entre ses deux villes en un jour».

Actuellement, un appareil assure un aller-retour au départ de la capitale britannique les lundi et mardi en matinée. Idem les jeudi et vendredi dans l'après-midi.

De multiples connexions quotidiennes sont en revanche possibles entre le Findel et l'aéroport londonien.