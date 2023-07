De nouvelles bornes de recharge publiques vont fleurir au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques continue de se développer au Luxembourg. On rappelle qu'en 2022, plus de 700 bornes, dont plusieurs ultrarapides, étaient d'ores et déjà mises à disposition des usagers à travers tout le pays. Plus récemment, des nouvelles bornes de recharge «SuperChargy» ont été installées à Pontpierre. Celles-ci se trouvent sur l'aire de l'A4 en direction d'Esch-sur-Alzette.

Lire aussi :Le Parlement européen approuve la fin des moteurs thermiques en 2035

Le récent P+R de Schwebach est également pourvu de bornes de recharge Chargy. C'est également le cas au sein du tout nouveau P+R de Mersch. Bref, le maillage continue de se renforcer, de quoi espérer un virage de l'électromobilité réussi.

246 nouvelles bornes

D'ailleurs, les efforts du gouvernement en la matière ne risquent pas de se tarir. En effet, celui-ci propose des aides financières aux entreprises qui investissent dans des projets d'infrastructures de charge pour véhicules électriques. Il y a quelques jours, on a appris que 20 projets pour l'installation de 246 nouvelles bornes de charge ont été retenus. Les entreprises concernées bénéficieront d'une subvention allant jusqu'à 50% de leur investissement. «Chaque infrastructure de charge est caractérisée par une capacité de charge qui est au moins égale à 175 kilowatts», annonce le gouvernement dans un communiqué.

Lire aussi :672 nouvelles bornes électriques subventionnées

Répartis sur l'ensemble du territoire luxembourgeois, les 20 projets retenus ont été soumis par 17 entreprises, dont notamment des stations-service, des centres commerciaux, des artisans ou encore des entreprises industrielles. Le montant total des aides accordées par l'État dans le cadre de cet appel à projets est de 5 millions d'euros.

Accessibles au grand public

Notons que sur ces 246 bornes subventionnées, 180 bornes seront privées. Néanmoins, les bornes restantes seront accessibles au grand public. «Ces 246 bornes réparties dans tout le pays sont une contribution importante à la densification de l'infrastructure de charge, nécessaire pour accélérer l'essor de l'électromobilité au Luxembourg», s'est félicité le ministre de l'Énergie Claude Turmes (déi Gréng).