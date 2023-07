De plus en plus de travailleurs préfèrent aller dans le secteur public

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

On ne peut pas faire de reproches aux travailleurs dans ce domaine. Qu'ils optent pour un emploi mieux rémunéré, où les prestations sont éventuellement plus étendues et où le travail est globalement moins stressant, c'est leur droit le plus strict. Cela vaut aussi bien pour le passage d'une entreprise artisanale à une autre que pour le passage du secteur privé au secteur public.

Lire aussi :«Il n'y a aucune possibilité de sauver Manuel Cardoso»

Les travailleurs sont désormais dans une position avantageuse, puisqu'ils peuvent choisir leur employeur. Quant aux employeurs publics, ils profitent du fait que, contrairement au secteur privé, ils n'ont pas besoin d'être rentables.

Un employé communal pour 44 habitants

Dans certaines communes, la densité d'employés communaux est donc élevée. Ainsi, il y a bien plus d'une douzaine de communes dans le pays où l'on compte un employé communal pour moins de cent habitants. C'est ce que montrent les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui documentent - en 2021 - les conditions d'emploi des employés communaux dans les différentes communes du pays.

À Roeser, par exemple, le rapport entre le nombre d'employés communaux et le nombre d'habitants (données de 2021) donne un «taux d'encadrement» infrastructurel de 71. À Diekirch, ce taux est de 68 et à Esch-sur-Alzette de 46. Selon les chiffres, la palme revient à Sassenheim, où un employé communal est disponible pour 44 habitants.

Environ 17.000 personnes employées

Le luxe qu'une commune s'offre pour le maintien et l'entretien de l'infrastructure ne peut évidemment pas être mesuré uniquement par le rapport entre le nombre de collaborateurs et le nombre d'habitants. En effet, en raison de la diversité des situations dans les communes, la charge de travail varie naturellement aussi. Dans des villes comme Luxembourg ou Esch, il faut ajouter aux habitants les personnes actives venant de l'extérieur, les vacanciers, les personnes faisant leurs courses, les élèves et les étudiants, sans oublier tout le trafic. Cela relativise à nouveau le taux. Et pourtant, le total au Grand-Duché est tout à fait considérable.

La commune en tant qu'employeur est devenue un concurrent redoutable pour les entreprises du pays lorsqu'il s'agit de recruter du personnel. © PHOTO: Guy Jallay

Si l'on additionne tous les ouvriers déclarés en 2021 dans les 102 communes luxembourgeoises, on obtient le chiffre impressionnant de 16.954, ce qui correspond à peu près au nombre d'habitants de Hesperange. Et cette somme ne comprend que les postes occupés en 2021, auxquels s'ajoutent les postes vacants pour lesquels on cherchait encore du personnel à l'époque. Ce qui nous ramène aux entreprises artisanales. En effet, ces dernières recherchent également du personnel, mais ne peuvent généralement pas rivaliser avec le secteur public.

Un concurrent inégal

Comme l'explique la Chambre des métiers (CdM), interrogée sur la question, la situation de départ est déjà suffisamment difficile en raison de la concurrence entre les entreprises et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. «Chaque entreprise doit essayer de trouver sa stratégie pour attirer des collaborateurs et aussi pour les fidéliser», explique la Chambre des métiers. Certaines y parviennent mieux que d'autres.

Les entreprises artisanales doivent être rentables pour survivre. Chambre des métiers

Mais cela devient difficile lorsqu'une concurrence accrue vient du secteur public, car les règles y sont différentes de celles du secteur privé. «Les entreprises artisanales doivent être rentables pour survivre», explique la Chambre des métiers. «De ce fait, il n'est souvent pas possible de payer aux employés les salaires offerts dans le secteur public dès le début, mais seulement après quelques années d'expérience et/ou plus de responsabilités».

Un emploi sur trois dans le secteur public

Cela ne concerne pas seulement la concurrence des communes, mais celle des employeurs publics dans leur ensemble. Ainsi, bien plus d'un emploi sur trois se trouve désormais dans le secteur public, ce qui, selon la Chambre des métiers, «aggrave encore le problème de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans tous les autres secteurs de l'économie luxembourgeoise».

Lire aussi :Des licenciements évités chez Astron Buildings

Traditionnellement, la croissance de l'emploi dans l'artisanat est plus importante que dans d'autres secteurs comme l'industrie ou les services financiers, précise la Chambre. Dans le sillage de la pandémie et de la crise économique et de tous ses effets secondaires, cette dynamique, portée avant tout par l'artisanat, s'est toutefois sensiblement affaiblie. En conséquence, c'est désormais le secteur public qui arrive en tête des statistiques d'embauche.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon