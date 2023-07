Début du «chantier marathon» entre Wasserbillig et Trèves

Share this with email

Ce lundi est donné le coup d'envoi d'un chantier de longue haleine sur toute la longueur de l'autoroute allemande A 64 entre l'aire de Wasserbillig et Trèves-Ehrang. Les navetteurs frontaliers et les automobilistes luxembourgeois qui veulent se rendre à Trèves, Cologne ou dans la région Rhin-Main devront s'armer de patience - l'ensemble des travaux de rénovation durera en effet jusqu'en 2029.

Depuis ce lundi, une circulation dite alternée est en effet mise en place. Comme le fait savoir la société allemande Autobahn GmbH, seules trois voies rétrécies seront disponibles au lieu de quatre. Le matin, les véhicules auront deux voies de circulation en direction du Luxembourg, une voie sera ouverte en direction de Trèves. L'après-midi, lorsque les navetteurs rentrent en Allemagne, deux voies rétrécies sont disponibles en direction de Trèves, contre une seule en direction du Luxembourg. La vitesse sera alors limitée à 80 km/h dans la zone de chantier.

L'Autobahn GmbH profite du reste de l'année jusqu'à fin novembre pour moderniser le drainage sur le terre-plein central. À partir de décembre et jusqu'à la fin de l'hiver, les travaux seront suspendus.

Le pont aussi est concerné

En mars 2024, la première et plus grande phase de travaux débutera entre le pont de la vallée de la Sûre et le parking de Markusberg. Les deux sens de ce tronçon de 5,6 kilomètres seront entièrement rénovés et l'autoroute sera dotée d'un nouveau revêtement de chaussée.

Les sections 2 et 3 dureront ensuite jusqu'à fin 2029. Mais ce n'est pas tout : le pont de la vallée de la Sauer, haut de 100 mètres et situé entre le Luxembourg et l'Allemagne, doit lui aussi être entièrement rénové à partir de 2026. La société Autobahn GmbH parle d'une «remise en état de grande envergure».

L'A 64 allemande a été ouverte à la circulation en 1987, en même temps que l'A 1 luxembourgeoise. Au cours des 40 dernières années, la chaussée de l'A 64 n'a encore jamais été rénovée en profondeur. «Cela est maintenant nécessaire, car en raison des années de trafic, non seulement la superstructure, mais aussi la couche de protection contre le gel sous-jacente ont besoin d'être rénovées», explique-t-on chez Autobahn GmbH. Les jours ouvrables, 32.000 véhicules en moyenne empruntent l'autoroute, dont 14% sont des camions.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin