Défilé militaire dans la capitale : une journée de fête et de fierté

«La fête nationale est un événement où tout le pays est debout», dit Christophe, qui se tient avec sa famille au jardin des roses (place de Metz) en attendant que le défilé militaire commence. Vers 11 heures, l'avenue de la Liberté est déjà pleine de monde. Ceux qui veulent encore obtenir une bonne place doivent se dépêcher.

Pendant ce temps, dans les allées secondaires, les participants se préparent à entrer en scène. L'uniforme de parade est ajusté et les notes sont encore une fois passées en revue dans la tête. Plus tard, rien ne doit aller de travers.

Trouver une bonne place

Thérèse et Marcel ont réussi à obtenir une bonne place. Marcel fête son anniversaire le 23 juin, «nous venons chaque année dans la capitale pour la fête nationale», disent-ils. La veille, ils étaient à Grevenmacher, maintenant ils sont sur l'avenue de la Liberté. En tant que visiteurs expérimentés du défilé, ils sont un peu déçus par le changement de programme, qui existe depuis quelques années déjà. «Le plus intéressant était d'observer les célébrités avant le Te Deum», explique Marcel. Après le défilé militaire, «on va manger un morceau, puis on rentre à la maison».

Jusqu'à ce moment-là, cela devrait prendre encore un peu de temps. Le défilé attire de nombreuses familles avec enfants. Sur la place de Paris, il y a une petite fête foraine, mais les stands - malgré la foule - restent vides. Tous les regards sont tournés vers l'avenue de la Liberté, bordée d'immenses drapeaux rouge, blanc et bleu. Les petits drapeaux luxembourgeois sont toutefois rarement visibles.

Le meilleur temps pour le défilé

Un défilé militaire, par beau temps, est un événement que l'on aime immortaliser en photo. Louis et Sonja tiennent tous deux un appareil à la main. «Nous sommes venus de Belgique. Nous ne savions pas que c'était la fête nationale aujourd'hui.» Leur hobby commun est la photographie, ils espèrent pouvoir prendre de nombreuses belles photos.

L'anniversaire du Grand-Duc attire également des néo-Luxembourgeois. «J'ai des ancêtres luxembourgeois», dit Sheyla. Il y a un an, elle est arrivée du Brésil au Luxembourg avec son mari, Newton. «Les parades existent aussi au Brésil, il y a le carnaval et notre fête de l'indépendance est célébrée en septembre», explique Newton.

"Vive, vive, vive !"

Puis il se passe quelque chose devant la tribune principale. Les invités sont presque tous là lorsqu'un cri s'arrête sur la place : "Présentez les armes". Puis une limousine noire arrive, le chef de l'armée, le général Steve Thull, en descend et tous les soldats se mettent au garde-à-vous.

Plus le début du défilé approche, plus l'ambiance est fébrile. Certaines personnes tentent de se frayer un chemin à travers la foule pour obtenir une bonne place. D'autres y ont renoncé et tendent leur téléphone portable en l'air pour voir ce qui se passe devant la tribune.

Le ministre des Armées, François Bausch (déi gréng) sort de la limousine suivante, les cheveux fraîchement coupés et en queue-de-pie. Il s'incline devant le drapeau, le public applaudit. Midi pile, l'ambiance est de plus en plus tendue. Puis le haut-parleur annonce l'arrivée du Premier ministre, les téléphones portables sont à nouveau dégainés et les applaudissements fusent.

Outre la famille grand-ducale, des représentants du gouvernement avaient pris place dans la tribune principale.

Lorsque le Grand-Duc est annoncé, l'agitation s'installe. Certains enfants doivent encore monter rapidement sur les épaules de leur papa pour pouvoir assister au spectacle. Le chef de la nation arpente les soldats, presque tous les regards sont tournés vers lui. Seuls quelques policiers observent le public, le dos tourné au défilé.

Puis des commandements bruyants résonnent à nouveau sur l'avenue de la Liberté. Comme d'une seule voix, tous les soldats présents crient : "Vive, vive, vive !" La fanfare de l'armée entonne le Wilhelmus, suivi de l'hymne national. Le défilé a officiellement commencé.

Seuls quelques visiteurs chantent l'hymne, et même dans les tribunes, on ne distingue que peu de chanteurs. En revanche, les applaudissements sont d'autant plus grands. Puis les choses sérieuses commencent : les personnes non concernées sont priées de quitter la tribune de presse et les troupes se mettent en place pour le défilé. Elles marchent au pas vers leur point de départ.

Comme par magie, le défilé se met en mouvement. Puis, c'est coup sur coup. Deux avions de l'armée tonnent au-dessus de l'avenue de la Liberté, suivis d'une fanfare qui joue de la musique de marche. Les soldats, les policiers et les douaniers, tous portent leur uniforme de parade.

La kermesse après le défilé

L'événement se termine rapidement. Le défilé des véhicules militaires est suivi par celui des bus qui viennent chercher les invités. Ensuite, l'ambiance de fête populaire s'installe. Les stands de la fête foraine sur la place de Paris sont maintenant bien fréquentés. On voit de temps en temps des touristes avec des valises à roulettes qui viennent d'arriver et ne comprennent pas très bien où ils ont atterri.

On trouve aussi Nick, Fixi, Kevin et Yan à la fête foraine. Nick et Kevin sont venus à vélo, les autres n'avaient pas envie de venir. «Nous venons chaque année», disent-ils, une bière à la main. «Je suis pompier et j'ai participé à la parade l'année dernière», explique Nick. Il faisait très chaud, se souvient-il. «35-36 degrés», ce qui n'était pas très agréable dans l'uniforme de parade.

«Cette année, le temps était nettement plus agréable pour les personnes concernées», dit-il. Même s'il est nettement plus détendu d'assister à la parade en tant que visiteur, il ne veut pas manquer sa participation. «C'est quelque chose que l'on n'oublie plus pour le reste de sa vie.»