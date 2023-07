Déi Gréng en mode «maintenant plus que jamais»

Il a plu ce samedi. Les conditions météo ont presque valeur de symbole pour les résultats des Verts aux élections municipales. A l'intérieur, dans le forum du campus Geesseknäppchen, où Déi Gréng s'apprête à adopter son programme pour les élections législatives, on observe ici et là des embrassades réconfortantes et des paroles d'encouragement.

«Ne vous laissez pas décourager», lance Sam Tanson aux quelque 150 délégués dès le début de son discours. «La politique comporte aussi des moments où l'on perd des voix et des majorités, mais il ne faut pas se laisser abattre.» Le regard tourné vers l'avenir, vers le 8 octobre, il s'agit plus que jamais de continuer avec «un nouvel élan pour un Luxembourg vert» afin de réitérer le résultat de 2018, a déclaré la tête de liste, combative.

Un bilan gouvernemental qui donne du courage

Elle puise la certitude qu'elle peut y parvenir en trois mois dans le bilan gouvernemental de son parti. «Nous avons fait le travail», déclare Sam Tanson en passant en revue les réalisations de ses collègues ministres et en mettant un accent particulier sur les thèmes verts traditionnels. Exemple de la mobilité, où un «saut gigantesque» a été réalisé dans les transports publics avec une offre gratuite et généralisée; exemple de la politique énergétique, où la production d'électricité verte correspond aujourd'hui à la consommation des ménages; exemple de l'aménagement du territoire, où les programmes directeurs et les plans directeurs sectoriels ont permis de "mettre fin à la prolifération"; exemple de la gestion des déchets, avec cinq lois de grande portée pour éviter le broyage; exemple de la politique climatique, où les citoyens ont été impliqués grâce à une multitude d'instruments.

Mais l'oratrice tend également un miroir à la concurrence politique, notamment au CSV. Par exemple dans le domaine du logement, où les critiques adressées à son collègue de parti Henri Kox sont «intellectuellement malhonnêtes», ou sur la question de la sécurité, où Tanson qualifie l'idée d'une police communale de «fantôme» et rappelle qu'elle a été supprimée il y a plus de 20 ans sous la direction du CSV.

Mettre l'accent sur la proximité avec les citoyens

C'est avec le cœur, avec les citoyens, de manière pragmatique, «c'est-à-dire énergique», et avec l'idéologie, «dans son sens originel», que Sam Tanson veut mettre en œuvre le programme électoral des Verts. «C'est notre offre pour un Luxembourg juste et où il fait bon vivre», souligne la tête de liste. Et de donner deux messages essentiels aux personnes présentes : elles doivent aller à la rencontre des citoyens et leur expliquer la politique des Verts. Et se défendre contre toute désinformation et tout bashing des Verts.

Le point central du programme, que Sam Tanson éclaire ponctuellement, est la politique climatique, qui déteint sur tous les autres domaines. Il s'agit entre autres de créer un fonds national d'investissement pour la transition énergétique et, comme le souhaitent les jeunes du parti, de créer un livret d'épargne climatique lié à ce fonds pour chaque nouveau-né. Pour les Verts, s'affranchir des énergies fossiles est une question de protection du climat et d'indépendance ; il faut notamment offrir aux citoyens socialement défavorisés la possibilité d'un leasing social pour les voitures électriques.

Le programme pour les élections à la Chambre est adopté avec une abstention. © PHOTO: Alain Piron

Dans le domaine de la construction de logements, le changement de paradigme et l'engagement des pouvoirs publics, État et communes, doivent être poursuivis et, dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'idée de l'IVL d'autrefois, qui consistait à réunir le travail, l'habitat, les loisirs et la mobilité en un tout harmonieux, doit être concrétisée.

«La toute dernière responsabilité doit toujours incomber à l'homme», déclare la candidate de tête en ce qui concerne la numérisation et l'intelligence artificielle. Celle-ci doit être appliquée de manière à rendre la société plus efficace et plus productive.

«Nous voulons un pays où aucun enfant ne vit dans la pauvreté», reprend-elle un point de son discours d'investiture en tant que candidate de pointe. En termes de mise en œuvre, cela signifie que Déi Gréng souhaite introduire une sécurité de base pour les enfants. Afin d'optimiser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale en général, le congé parental doit être plus flexible, le congé pour raisons familiales doit être développé, un temps de travail familial doit être introduit et un espace de liberté doit être créé pour de nouveaux modèles de temps de travail, selon l'entreprise et le secteur.

Dans son discours, la tête de liste Sam Tanson s'est longuement penchée sur le bilan gouvernemental des Verts. © PHOTO: Alain Piron

Dans le domaine de la politique de santé, un plan directeur pour les soins de santé doit être mis en place, qui va bien au-delà de la récente querelle sur les appareils IRM, selon Tanson, qui laisse également entrevoir une réforme fiscale équitable à court terme si les Verts restent au gouvernement. L'oratrice souligne à cet égard, en référence à la proposition du candidat CSV, qu'une telle réforme n'est pas synonyme de moins d'impôts pour tous.

Après que Sam Tanson a quitté le pupitre avec une standing ovation, l'adoption du programme électoral "Liewenswäert, gerecht, zukunftssécher - dat ass eist Lëtzebuerg" est une formalité. Après une courte discussion, il est adopté avec une abstention. Il s'étend sur 25 chapitres et 150 pages et constitue, selon le coprésident du parti Meris Sehovic, un «projet ambitieux avec des solutions socialement viables». «Les recettes d'avant-hier ne permettront pas de relever les défis de demain», souligne la coprésidente Djuna Bernard, soulignant que le programme des Verts se distingue des propositions des autres partis.

La direction du parti met en garde avec insistance contre le danger des populistes qui tentent de gagner des points auprès des électeurs avec des réponses simples à des questions complexes - même au Luxembourg, où deux «partis populistes radicaux» ont profité de cette méthode, selon Sehovic.

Lors de leur intervention, Djuna Bernard et Meris Sehovic mettent en garde avec insistance contre le danger des populistes. © PHOTO: Alain Piron

A l'issue du congrès, les quatre conférences régionales se consacreront aux listes de candidats pour les élections à la Chambre. Celles-ci seront présentées à partir de mercredi prochain.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.