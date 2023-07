Déi Gréng martèle son bilan et veut faire campagne sur ses succès

Share this with email

Imaginez que vous avez du succès, mais que personne ne le sait - c'est exactement le contraste avec lequel Déi Gréng se débat au cours de cette législature. Défense, aménagement du territoire, logement, énergie, environnement et climat - c'est précisément dans ces ministères qu'il a fallu «identifier les besoins de rattrapage» au cours de la législature qui s'achève, a expliqué Josée Lorsché lors d'un conférence de presse ce jeudi présentant le bilan parlementaire des Verts jeudi. Il n'y a certes pas de «ministère reconnaissant», mais des ministères avec un «potentiel de conflit», il y en a bien. Et c'est précisément ce que Déi Gréng a repris.

«Sans Déi Gréng, rien de tout cela n'existera»

C'est pourquoi le parti au pouvoir ressent désormais le besoin de présenter ses succès en détail aux électeurs. Pour que ceux-ci comprennent : au cours de cette législature, Déi Gréng a fait bouger les choses. Plus encore : le besoin d'explication des Verts est aussi leur stratégie électorale. Lors de la conférence de presse au premier étage de la brasserie-restaurant L'Hêtre Beim Musée, il est difficile de ne pas voir cette stratégie. En effet, le bilan «orne» littéralement les quatre murs de la salle de conférence sous forme d'affiche. «Eise Bilan» (Notre bilan) y est écrit.

Le discours de la cheffe de groupe et de son co-conférencier François Benoy n'est qu'un discours de bilan. Il n'y a aucune perspective sur les élections. C'est voulu. Car le message sous-jacent est que tout va bien et que cela doit continuer ainsi. La biodiversité, la protection de l'environnement, une place financière verte - «Sans Déi Gréng, rien de tout cela n'existera», s'exclame François Benoy à l'adresse des électeurs. Tout ce qui existe déjà en partie, le parti l'a détaillé en long et en large jeudi.

«Nous constatons qu'en tant que Déi Gréng, nous avons rendu le Luxembourg plus durable à plusieurs niveaux», a déclaré Joése Lorsché © PHOTO: Gerry Huberty

Logement - Déi Gréng veut redorer son blason

Si cela ne tenait qu'à Déi Gréng, on pourrait carrément oublier qu'ils ne sont pas seuls à gouverner. «Nous constatons qu'en tant que Verts, nous avons rendu le Luxembourg plus durable à de nombreux niveaux. Mobilité, énergie, logement, cohésion de la société - nous avons maintenu la paix et la cohésion sociales depuis le début de la guerre et de la crise énergétique», explique Josée Lorsché.

«Nous, les Verts» - ce que font les autres partenaires gouvernementaux ne compte pas dans le discours du bilan. Les autres, ce sont ceux «qui savent tout mieux que tout le monde». Lorsqu'il s'agit du thème de la construction de logements, «ce sont précisément ceux-là qui n'ont pas tendu le doigt à l'époque pour le ministère du Logement. Nous étions seuls au monde. Mais nous avons repris le ministère et pas baissé les bras, nous avons agi de manière cohérente», affirme la cheffe de groupe avec assurance.

Déi Gréng au ministère du Logement, cela signifie des investissements de 174 millions d'euros en 2022, au lieu de 40 millions en 2017. Un triplement des investissements donc. En outre : 500 nouveaux logements abordables par an grâce au nouveau fonds spécial pour le logement public et abordable, le Pacte Logement 2.0, et un doublement des aides financières individuelles pour les particuliers en raison des «aides individuelles au logement». Déi Gréng au ministère du Logement, c'est aussi une crise du logement qui se poursuit et une taxe foncière et mobilière qui n'a pas été menée à son terme. Même si Déi Gréng se targue d'avoir mieux géré le ministère que le CSV. Car les chrétiens-sociaux auraient mené une «politique de logement inexistante».

Des occasions manquées

La liste des réussites se poursuit également dans d'autres ministères : Mobilité - sous le ministre de la Mobilité François Bausch, le Luxembourg peut se vanter d'être le pays qui investit le plus par habitant dans l'infrastructure ferroviaire. Culture - le nombre de bâtiments protégés a augmenté de 50% en quatre ans sous les Verts. Energie - depuis l'arrivée de Déi Gréng au gouvernement, la production d'énergie renouvelable est passée de 3,5 à 12%. Environnement - alors qu'en 2013, 0% des sources d'eau potable étaient protégées, elles le sont aujourd'hui à 83%.

Joëlle Welfring (environnement et climat), Claude Turmes (énergie et aménagement du territoire), François Bausch (défense et mobilité), Henri Kox (logement et police) et la tête de liste Sam Tanson (justice et culture) - les ministres Verts (de gauche à droite). © PHOTO: Gerry Huberty

Le bilan de Déi Gréng est long. Ce qui n'y figure pas : ce que le parti n'a pas pu mettre en œuvre. Interrogée par un journaliste, Josée Lorsché mentionne : la réforme fiscale et la loi sur la pandémie. Pour rappel, les ministères des Finances et de la Santé ne font pas partie des portefeuilles des Verts. Les autres ont donc raté le train.

En vue de la campagne électorale, malgré sa nouvelle stratégie consistant à mettre son bilan en vitrine, le parti ne pourra pas éviter de se défendre contre le «Green bashing», il le sait bien. «Quand on affirme des choses fausses, nous ne manquons pas de rétablir les faits et de réagir. Nous devons nous battre pour nos valeurs», a annoncé la cheffe de groupe en ce qui concerne les élections législatives.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol