Déi Gréng mise sur son bilan «positif» pour faire campagne et gagner des points

Une longue file d'attente devant la Wilde Maus, une des attractions phares de la Schueberfouer. Ce mercredi 30 août, journée des familles avec des tarifs réduits, de nombreux jeunes sont présents à la 381ème édition de la «Fouer». À proximité de ce manège à sensation, un groupe de personnalités politiques est rassemblé. Ce sont tous des écologistes. Notons la présence des députés François Benoy et Charles Margue, ainsi que du co-président des jeunes Verts Fabrizio Costa, du président d'Eurosolar Paul Zens, et des ministres François Bausch (Mobilité) et Sam Tanson (Justice et Culture).

Le coprésident de Déi Gréng Meris Sehovic a également filé dans les allées de la «Fouer». Ce dernier avait un teambuilding prévu avec le conseil échevinal d'Esch, l'occasion de mieux connaître ses collègues, après avoir décroché pour la première fois un mandat local dans cette commune du Sud. Ce jeudi matin, il était présent aux côtés de la tête de liste Sam Tanson et de la députée et coprésidente Djuna Bernard au Pavillon du Parc de Merl pour défendre devant la presse le bilan et les grandes lignes de la campagne électorale de Déi Gréng pour les élections législatives. C'est le premier parti politique à se prêter à l'exercice. Rappelons que la campagne officielle débute ce lundi 4 septembre. Les électeurs sont quant à eux appelés aux urnes le dimanche 8 octobre.

Défendre un bilan jugé «positif»

«Notre programme est une vision pour l'avenir, pour un pays juste et où il fait bon vivre», a souligné Meris Sehovic. Ce dernier a martelé que la présence des Verts était nécessaire dans le prochain gouvernement. «Les dernières années, nous avons avancé dans la protection de la nature et dans la lutte contre le réchauffement climatique, nos progrès ne sont inscrits dans le marbre et pour que le pays soit sûr, vivable et équitable, nous avons besoin que les Verts soient renforcés au Parlement. L'autre choix est de laisser la place à des partis qui souhaitent le retour en arrière avec des modèles des années 80.» Le député reconnaît faire ici référence entre autres au CSV. Meris Sehovic se fixe pour objectif à la Chambre de conserver au moins les neuf sièges actuels, voire de faire entrer quelques députés en plus.

«Nous avons pris nos responsabilités et livré là où il y avait un énorme retard à rattraper», a mis en avant Djuna Bernard, citant comme exemples la politique énergétique, avec un triplement de la part des énergies renouvelables, la construction de logements, la mobilité et la politique climatique, avec une diminution des émissions de CO2 ces trois dernières années.

Les priorités de Déi Gréng

Quelles mesures souhaitent défendre désormais les écologistes? Comme la majorité des partis, ils s'engagent pour une réforme fiscale, alors qu'elle était promise dans l'accord de coalition de la majorité actuelle. «On commence à payer très tôt des impôts au Luxembourg et on arrive assez rapidement à l'avant-dernier échelon du taux d'imposition. Dans un souci de justice sociale, il est important d'une part de commencer plus tard à payer des impôts, d'avoir aussi une classe d'imposition unique, afin ne plus faire de distinction entre les différentes catégories et de lisser un peu ce tableau en faisant en sorte que les ménages qui gagnent jusqu'à trois fois le revenu minimum payent moins d'impôts avec la réforme promise», a expliqué la candidate écologiste Sam Tanson. La ministre a également fait comprendre qu'il fallait discuter d'un impôt sur la fortune.

Meris Sehovic n'a pas hésité à lancer des piques envers le CSV.

Déi Gréng s'engage également à construire 800 nouveaux logements abordables par an. En matière de mobilité, les écologistes se félicitent du bilan de leur ministre François Bausch et souhaitent s'engager à poursuivre l'application du plan de mobilité 2035. Ils promettent aussi d'offrir à chaque jeune pour ses 18 ans un ticket interrail ou encore de mettre en place une alimentation 100% bio dans les cantines, ainsi que de réduire la TVA à 0% sur ce type de produit.

Autre mesure défendue par le parti de Sam Tanson: un temps de travail familial. Les parents auraient ainsi la possibilité de ne travailler plus qu'à 70% ou 80%, afin de pouvoir s'occuper de leurs enfants.

Pour faire avancer la protection du climat, Déi Gréng veulent notamment créer un fonds d'investissement, introduire un livret d'épargne climatique pour chaque nouveau-né et le tiers payant pour permettre aux citoyens les plus modestes d'accéder à la transition énergétique.

Au cours de la conférence de presse, Meris Sehovic n'a pas hésité à lancer des piques envers le CSV. Il a notamment rappelé qu'ils se sont opposés au Parlement européen au projet de restauration des écosystèmes. Sam Tanson ne ferme pour autant pas la porte à une coalition avec le CSV dans un prochain gouvernement: «On est ouvert à toute coalition qui défend les valeurs démocratiques et on n'exclut aucune coalition avec les grands partis.»