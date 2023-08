Déi Lénk veut savoir «à qui appartient cette maison ?»

Les années passent et pourtant certaines choses ne changent pas, c'est le cas de la crise du logement. La réponse à la question de Déi Lénk est en fait secondaire.

Un immeuble de l'avenue de la Liberté est vide depuis plus d'un an et demi. Pour Déi Lénk, c'est le symbole de l'échec de la politique de logement du gouvernement. © PHOTO: Chris Karaba

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Cela fait plus d'un an et demi qu'elles sont placardées devant le numéro 30 de l'avenue de la Liberté dans le quartier de Gare: sept affiches sur lesquelles sont inscrites sept mesures d'urgence pour faire face à la crise du logement. Ce qui s'est passé depuis: rien. Car les affiches sont toujours là aujourd'hui. L'appartement est toujours vide.

Lire aussi :

«La vraie crise, c'est celle du logement, pas celle de la construction»

Mais ce qui a changé, c'est qu'au lieu des sept mesures, c'est désormais une affiche rouge avec une inscription blanche qui est accrochée depuis mercredi: «Wiem gehéiert dëst Haus ?» (À qui appartient cette maison ?). Une action de Déi Lénk, qui attire ainsi l'attention sur l'impasse dans laquelle se trouve la politique du logement. Et surtout sur le problème des logements vacants. «Dans cette maison, il y aurait en fait de la place pour au moins trois familles ou 20 personnes», déplore Gary Diderich, co-porte-parole de Déi Lénk devant le bâtiment vide mercredi.

Lire aussi :

Myriam Cecchetti: «Le gouvernement actuel n'a pas tenu ses promesses en matière de transparence»

«Les propriétaires devraient être davantage responsabilisés. Mobiliser les logements vacants, qui sont au nombre de 20.000 au Luxembourg, est en effet la solution la plus efficace et la plus rapide pour loger les gens. Mais le projet de loi du gouvernement sur une taxe de mobilisation ne résoudra pas le problème», critique Gary Diderich.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin