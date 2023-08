Déjà 16 rassemblements tuning à Contern cette année, contre trois en 2021

Le phénomène est de plus en plus présent au Luxembourg. A tel point qu'une révision de la législation sur les modifications illégales des véhicules est évoquée.

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet dernier, un nouveau rassemblement tuning a eu lieu à Contern, lors duquel la police a réalisé un contrôle d'envergure, passant au crible 200 véhicules, avec 94 sanctions à la clé.

Ce rendez-vous nocturne de la fin du mois de juillet est le 16e «incident» du genre recensé par la police en 2023 (à la date du 1er août), rien qu'à Contern. C'est ce qu'indique le ministère de la Sécurité intérieure, Henri Kox (déi Gréng) en réponse à une question parlementaire du député Claude Lamberty (DP). Il y en avait eu trois en 2021 et sept pour toute l'année 2022. Preuve que le phénomène de ces rassemblements tuning est récurrent, et de plus en plus présent. Des riverains font même état de rendez-vous hebdomadaires sur la zone industrielle de la commune.

Le bilan des contrôles de police

Toujours à Contern, en 2023, deux contrôles d'ampleur ont été réalisés par la police, en mai et donc il y a quelques jours. «Plusieurs centaines de véhicules furent contrôlés, plus de 100 avertissements taxés furent décernés (la grande majorité suite à des défauts techniques ou à cause de modifications ou transformations illicites), onze rapports "contrôle technique" ont été rédigés suite à certaines modifications et transformations non réglementaires, respectivement suite à l’état technique de certains véhicules, et quatre véhicules ont été immobilisés sur place», détaille le ministre.

Et ce n'est pas tout: concernant la vitesse, le radar automatique «a été installé à quatre points différents aux environs de Contern-Sandweiler-Itzig et 317 dépassements de la vitesse ont été constatés».

A moyen terme, la législation doit être revue

Dans une précédente réponse à une question parlementaire, du député Fred Keup (ADR) au ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng) cette fois-ci, ce dernier souligne que le phénomène tuning, comme l'attestent les statistiques ci-dessus, n'est pas nouveau. Par contre, celui des courses illégales, dans la rue, «n'existe pas au Luxembourg».

Concernant les modifications illégales réalisées sur les voitures, qui peuvent notamment entraîner des nuisances sonores, elles sont «un danger pour la sécurité routière et peuvent en même temps avoir un effet nocif sur l'environnement». François Bausch admet qu'il n'est pas évidemment pour les policiers de détecter et documenter ces modifications illégales.

«La police a entamé une démarche, avec la Société nationale de circulation automobile (SNCA), le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et un agent technique externe, pour mettre en place une formation spécifique et éventuellement créer des partenariats pour les futurs contrôles. Cela consiste principalement à reconnaître les différents types de modifications en fonction de la législation et/ou des procédures existantes. A moyen terme, la législation sur un point ou un autre doit être revue pour mieux gérer le phénomène», conclut le ministre de la Mobilité.