D'élève modèle en primaire à étudiant dans une université d'élite

En 2019, il a passé son examen final au lycée Robert Schuman de la capitale avec 58 points sur 60. Ben Stemper comptait ainsi parmi les meilleurs élèves du pays. Trois ans plus tard, il a obtenu son bachelor à l'Université d'Oxford et est maintenant dans la dernière ligne droite pour obtenir son master.

Non seulement Stemper étudie dans l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses du monde, mais après avoir obtenu son diplôme de lycée, il a également vécu de près les obstacles liés au Brexit, en plus des mesures liées à la pandémie.

Les deux premières années d'études à Oxford ont été principalement marquées par la pandémie de covid-19. © PHOTO: Privé

Lorsque le Luxemburger Wort a rencontré l'élève en 2019, Ben Stemper semblait modeste, mais très déterminé. Cela n'a pas changé aujourd'hui: «J'ai terminé mon bachelor en histoire en juin 2022, c'est maintenant mon tour de faire un master. Si tout se passe comme prévu, je ferai ensuite un doctorat».

Plongée immédiate dans le grand bain

Mais revenons à 2019. Avant même de passer son examen de première année, il avait déjà franchi les conditions d'admission complexes de l'Université d'Oxford. Il ne lui manquait plus qu'une bonne moyenne. Et il l'a obtenue avec brio. En octobre, il est finalement parti pour la ville étrangère. Là-bas, le stress de l'école ne s'est pas fait attendre. Au cours de la semaine de rencontre, Ben a reçu une liste de livres avec pour mission d'écrire son premier essai en l'espace d'une semaine. «J'ai été immédiatement plongé dans le grand bain», se souvient-il. Et d'ajouter: «Ce fut d'abord un choc».

Lorsque le Luxemburger Wort a rencontré l'élève en 2019, Ben Stemper semblait modeste, mais très déterminé. Cela n'a pas changé aujourd'hui. © PHOTO: Gerry Huberty

Les mois et les années qui ont suivi n'ont pas non plus été plus faciles. «Les études de bachelor ont été très intenses. Pendant les courts trimestres de seulement huit semaines, je devais écrire une à deux dissertations par semaine», se souvient-il. À cela s'ajoutaient les cours réguliers. Mais si vous pensez à des amphithéâtres pleins avec des dizaines d'étudiants, vous vous trompez. «Nous avions les cours seuls avec le professeur, ou tout au plus à deux ou trois». Il n'avait donc pas d'autre choix que d'arriver bien préparé. «Je ne pouvais demander à personne d'autre», dit-il en riant. Maintenant, les études de master sont un peu plus calmes.

Mais la charge de travail élevée à l'Université d'Oxford n'était pas le seul facteur à prendre en compte. Six mois après le début de ses études, Ben Stemper a dû faire face au plus grand défi: la pandémie de covid-19. Lorsqu'il s'est rendu au Luxembourg à la fin du trimestre, le 12 mars 2020, l'activité se poursuivait encore normalement en Angleterre. «Mais au Luxembourg, on sentait déjà une certaine nervosité. Puis le confinement est arrivé et, par la suite, les cours en ligne», explique Ben Stemper. Pendant cette période, il a été difficile de garder le contact avec ses nouveaux amis.

La deuxième année d'études a également été principalement marquée par la pandémie - ceci principalement en raison du confinement sévère de six mois. «Nous étions répartis en groupes de six personnes et n'avions le droit de rencontrer personne d'autre», raconte-t-il. Il a pourtant eu la chance de vivre avec des amis dans la résidence. Les autres étudiants devaient en quelque sorte passer ces six mois avec des étrangers.

Confinement et quarantaine au lieu de la vie étudiante

«À cette époque, il était difficile de rencontrer de nouvelles personnes», poursuit Stemper. Il y avait toujours des trimestres en ligne ou l'obligation de quarantaine. Cette dernière était donnée sans aucune motivation, l'appel de contrôle avait lieu tous les jours à 11 heures. «Ce n'était pas une période facile», poursuit l'étudiant. Au total, le covid n'aura joué aucun rôle que pendant une seule année sur un total de trois. Il n'a malheureusement pas eu le temps de rattraper ce qu'il avait manqué pendant cette période: «La troisième année, je devais étudier pour obtenir mon diplôme».

Pendant son temps libre, il rencontre ses amis, joue au hockey sur gazon et, quand il en a le temps, au hockey sur glace. Cet entraînement se déroule en effet de 23 heures à 1 heure du matin. Il a également contribué à relancer l'association Oxford Marrow, qui fait partie du réseau d'étudiants travaillant avec l'association caritative Anthony Nolan pour le cancer du sang et qui s'efforce de sauver la vie des personnes atteintes de la maladie.

Bien que la pandémie de covid-19 soit désormais surmontée, les effets du Brexit continuent de compliquer les choses. «Les problèmes en Europe se manifestent encore plus fortement là-bas», explique Stemper. Par exemple, le coût de la vie a fortement augmenté et de nombreux produits sont devenus rares. «Mes amis britanniques m'envient le fait que, contrairement à eux, je quitte régulièrement le pays», conclut-il avec malice.

Après le master, le doctorat

De plus, les étudiants de l'UE ont désormais besoin d'un visa pour pouvoir étudier en Angleterre. «J'ai eu beaucoup de chance à cet égard», estime Stemper. Comme il y vivait déjà depuis un an au moment de l'entrée en vigueur du Brexit, il a obtenu un permis de séjour temporaire valable jusqu'en 2025. Pour sa dernière année d'études, cela suffit en tout cas. «C'est déjà très rassurant», ajoute-t-il. Il a également toujours droit au "home fee status" et paie donc les mêmes frais de scolarité que les étudiants britanniques. «Si j'avais commencé mes études plus tard, les frais auraient été nettement plus élevés», explique Stemper.

Avant d'entamer sa dernière année, il partira d'abord un mois aux États-Unis. Il veut y faire des recherches pour ses études à New York et à la Nouvelle-Orléans et explorer les villes.

