«Des améliorations pour Mobibus? On se fout de nous!»

Services de transport à la demande

Les dernières déclarations de François Bausch sur Mobibus et Adapto à la Chambre ne sont pas passées inaperçues. Des familles ont contacté Virgule pour témoigner de ce qu’elles estiment être les vrais problèmes autour du service.

En octobre dernier déjà, Virgule avait pu recueillir les témoignages d’usagers des transports prévus pour les personnes en situation de handicap, mais aussi de parents de mineurs bénéficiant de ces services. Tous étaient unanimes pour dénoncer un manque de considération pour leurs besoins et de nombreuses déconvenues depuis le changement d’organisation survenu l’année dernière.

Ce ne sont pas les déclarations récentes du ministre François Bausch (déi gréng) qui vont inverser la tendance. Tancé lors de la rentrée des députés, après les vacances de Pâques, par Cécile Hemmen (LSAP) sur les problèmes rencontrés par les services de bus Adapto et Mobibus, le ministre des Transports publics a tenté de relativiser, arguant que tout «n’est pas mauvais», soulignant même que le nombre d’usagers est passé de 4.000 à 7.000 pour Adapto et que 4.500 personnes utilisent actuellement Mobibus. Gage, selon lui, «que si tout allait mal, il n’y aurait pas autant de personnes qui utiliseraient ces services».

“ Mon mari a explosé au téléphone et on nous dit alors que le chauffeur allait faire demi-tour: est-ce normal d’en arriver là pour être considérés? ” Annabelle, maman d'un petit garçon autiste

Pourtant, la réalité décrite sur le terrain par des personnes ayant contacté notre rédaction pour témoigner est tout autre. Annabelle* est la maman d’un petit garçon diagnostiqué autiste avec un trouble de l’attention. D’après ses dires, «la situation est la même que celle décrite en octobre dernier, sans le moindre changement positif.»

«J’habite à Mamer et mon fils fréquente une école à Virton, en Belgique. Il est récupéré chaque jour par Mobibus. L’année dernière, avant la mise en route de l’application, tout allait bien: il y avait un horaire assez régulier et nous avions un bon contact avec le chauffeur, que nous pouvions contacter. Mais cette année, c’est la catastrophe: mon fils doit être à l’école à 8h30; parfois récupéré avant 7h du matin, d’autres fois après 8h voire 9h. Nous ne sommes jamais prévenus en amont. Nous avons cependant de la chance, l'emplacement de notre maison nous permet de voir quand le bus arrive. Mais nous avons, malgré tout, déjà vu partir le bus partir devant notre nez car nous n'étions pas certains de l’horaire. Le chauffeur a refusé de faire demi-tour alors qu'il avait fait 50 mètres… Ce jour-là, mon mari a explosé au téléphone et on nous dit alors que le chauffeur allait faire demi-tour: est-ce normal d’en arriver là pour être considérés?»

La situation génère de stress pour les parents comme l’enfant, «qui a pourtant vraiment besoin d’un cadre». Quant à la question des personnes à contacter en cas de problème, elles ne seraient «jamais joignables, et surtout pas le matin!».

Une application qui ne convainc toujours pas

«Tout est mis sous couvert de problèmes de logiciel. De toute façon, l’application n’est toujours pas au point et on ne sait jamais réellement quand le bus viendra ou s’il y a un changement de dernière minute pour le chauffeur.»

“ Les voitures et les chauffeurs ne sont jamais les mêmes, on ne sait jamais vraiment si c’est pour nous! Cela prête à confusion. En cas d’enlèvement d’enfants, ce sera la faute de qui? ” Tilly, maman d'une fille autiste

Ces points bloquants devraient s’arranger si l’on en croit le ministre Bausch, qui a déclaré être en contact avec les associations. Une plateforme qui s'occupe des problèmes en détail va également être mise en place. Il a ajouté que le ministère travaille à l'amélioration et à la simplification de la plateforme de réservation et qu’au 1er mai, les horaires seraient étendus de 22h à 23h pour répondre aux souhaits des utilisateurs, même s’il a également notifié qu’il ne fallait pas oublier que «les services de bus sont des taxis collectifs et non des transports individuels». La question du trafic se normaliserait selon lui.

Des propos qui révoltent Tilly*, dont la fille est également autiste. «Des améliorations pour Mobibus? On se fout de nous! Je n’ai pas connu le service avant la mise en route de l’application, mais je peux vous assurer que rien ne s’arrange.»

Avant la rentrée de janvier, elle n’avait jamais eu à solliciter Mobibus. C’est lorsque sa fille a changé d’école, dans le nord du pays, que les choses se sont corsées. Malheureusement, l’établissement n’est pas à proximité de la gare et il n’y a pas de trajet en bus sur une ligne régulière qui soit optimal par rapport au point de départ. C’est la médiatrice scolaire qui lui a proposé de mettre en place ce service en décembre 2022.

«Ma fille aurait dû commencer avec Mobibus pour sa rentrée du 9 janvier mais pendant trois semaines, elle n’a pas pu aller en cour, car aucun bus n’est venue la chercher, pour une histoire de paperasse! Elle a donc dû rester à la maison et quand j’ai vu comment elle déprimait, j’ai décidé de lui payer un taxi pour une semaine. J’en ai eu pour 600 euros!»

Un manque de flexiblité de l’Administration des transports publics

Ce qu’elle tient à dénoncer haut et fort, c’est «l’absence de flexibilité de l’Administration des transports publics». «Tout comme d’autres familles, je ne suis pas du tout satisfaite. Ma fille arrive régulièrement en retard et même pour le retour, ce ne sont que des soucis. Encore cette semaine, elle a dû attendre 40 minutes toute seule dehors! Sans compter que les voitures et les chauffeurs ne sont jamais les mêmes, on ne sait jamais vraiment si c’est pour nous! Cela prête à confusion. J’ai déjà écrit plusieurs fois pour signaler que c’était dangereux, je n’ai jamais eu de réponse! En cas d’enlèvement d’enfants, ce sera la faute de qui?»

“ Je suis supposée signaler tout changement dans les horaires minimum sept jours à l’avance. C’est une aberration si vous considérez les impondérables possibles! ” Tilly, maman d'une fille autiste

Un mutisme rageant si l’on prend en compte le règlement auquel sont soumis les bénéficiaires du service, notamment en ce qui concerne les horaires.

«De mon côté, je suis supposée signaler tout changement dans les horaires minimum sept jours à l’avance. C’est une aberration si vous considérez les impondérables possibles: une fermeture exceptionnelle de l’école, un changement d’emploi du temps imposé, une maladie… Comment peut-on être si inflexible? Dans ses dernières déclarations, le ministre passe complètement à côté des réels problèmes sur le sujet, pourtant ce ne sont pas les appels et les mails de plaintes qui doivent manquer pour montrer les vrais problèmes…»

*Les prénoms ont été changés dans un souci d’anonymat