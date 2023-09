Des chantiers et barrages sur l'A7 et à Wormeldange dès ce vendredi et tout le week-end

Share this with email

Plusieurs chantiers sur les routes et autoroutes luxembourgeoises sont programmés ce week-end. Voici un petit récapitulatif pour ne pas vous faire piéger.

Le pont frontalier de Wormeldange fermé dès ce vendredi matin

Le chantier de réhabilitation du pont frontière de Wormeldange se poursuit. A ce titre, l’Administration des ponts et chaussées procédera à des travaux au niveau des trottoirs et des travaux de marquage à partir de ce vendredi dès 6h, jusqu’au dimanche vers 16h. Il sera impossible d'emprunter le pont durant ce laps de temps.

A l'achèvement de ces travaux, la circulation sur une voie sera de nouveau instaurée, de la manière suivant: de 6 h jusqu’à 10 h en direction du Luxembourg ; de 10 h jusqu’à 6 h en direction de l'Allemagne. L'A7 sera coupée dans les deux sens ce vendredi soir

L'A7 coupée entre les échangeurs Waldhof et Reckange ce vendredi soir

Un long tronçon de l'autoroute A7 sera inacessible, dans les deux sens de circulation dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, un barrage est mis en place entre les échangeurs Waldhof et Reckange, à partir de ce vendredi 20h et jusqu'à samedi 6h.

Cette coupure de l'autoroute doit permettre la réalisation de tests de scénario dans les tunnels Mersch et Gosseldange (Gousselerbierg). Les déviations suivantes sont mises en place:

Le trafic en provenance de l’A1 et en direction d’Ettelbruck de l’A7 est dévié à partir de l’échangeur Waldhof jusqu’à l’échangeur Reckange via les déviations fixes D1 et D3.

Le trafic en provenance d’Ettelbruck de l’A7 et en direction de l’autoroute A1 est dévié à partir de l’échangeur Reckange jusqu’à l’échangeur Waldhof via les déviations fixes D4 et D2.

L'échangeur Colmar-Berg sur l'A7 fermé tout le week-end

Les sorties et accès de l'échangeur Colmar-Berg, sur l'autoroute A7, dans les deux sens de circulation, sont fermés tout le week-end. Le barrage est mis en place dès ce vendredi 8 septembre vers 19h, jusqu'à ce lundi 11 septembre vers 5h.

Cette neutralisation est une demande de Creos, et elle a pour conséquence la mise en place de déviations via les échangeurs Mierscherbierg, Schieren et Ettelbruck, selon le plan suivant.

© PHOTO: Administration des ponts et chaussées

Le rond-point de Heiderscheid barré

Le bitume du rond-point de Heiderscheid, à l'intersection de la N15 et du CR308 va être refait ce week-end. Ainsi, un barrage sera mis en place à partir de ce vendredi 19h jusqu'à ce samedi vers 22h.

L'Administration des ponts et chaussées fait savoir que le trafic en provenance de Niederfeulen et en direction de Heiderscheidergrund/Eschdorf sera dévié via Grosbous par la N12 et la N21; le trafic en provenance du Heiderscheidergrund/Eschdorf et en direction de Niederfeulen sera dévié via Grosbous par la N12 et la N21.