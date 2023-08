Des Luxembourgeois condamnés à 1.500 euros d'amende pour avoir jeté des déchets en France

Share this with email

La commune française de Redange, limitrophe de Belvaux, et d'autres communes frontalières sont depuis longtemps confrontées aux dépôts sauvages d'ordures par des résidents luxembourgeois.

Sur la route de Redange, près de la montagne de 250 tonnes de déchets déposés par des entreprises belges, les preuves de l'abandon de déchets par des résidents luxembourgeois sont évidentes: parmi les déchets provenant de particuliers ou de petites entreprises, on trouve des objets et des déchets identifiés, tels que des noms et des adresses, ou des factures.

Des produits polluants et toxiques

«Dans les déchets provenant du Luxembourg, nous trouvons des noms et des adresses. Outre les particuliers, il y a aussi des petites entreprises, notamment dans le secteur de la construction, dont les employés traversent la frontière pour déverser leurs déchets», expliquent à Contacto Jessica Dautruche et Gautier Berera, membres de l'association «Collectif citoyen: J'aime ma forêt», qui lutte depuis des années contre les déversements illégaux de déchets à travers les frontières.

Des produits polluants et toxiques sont souvent déversés de l'autre côté de la frontière française, menaçant l'environnement et la biodiversité de ces villes.

L'association organise fréquemment des nettoyages de ces décharges illégales, notamment transfrontalières, et sensibilise constamment à ces décharges et à «leur impact sur notre environnement».

Des amendes de 1.500 euros

Lorsqu'ils trouvent des éléments permettant d'identifier les auteurs de décharges illégales, ils les transmettent à la police française et, pour le Luxembourg, à la police grand-ducale, «afin que les contrevenants et les pollueurs de l'environnement soient sanctionnés».

À Audun-le-Tiche, il y a eu 15 amendes administratives et une dizaine de plaintes déposées auprès de la police nationale, soit un total de 25 à 30 amendes en deux ans.

Et plusieurs amendes ont déjà été infligées. Outre les contrevenants français, «des entreprises et des contrevenants luxembourgeois ont déjà été condamnés à une amende de 1.500 euros», soulignent-ils. «À Audun-le-Tiche, il y a eu 15 amendes administratives et une dizaine de plaintes déposées auprès de la police nationale, soit un total de 25 à 30 amendes en deux ans. La moitié des amendes a été infligée à des contrevenants luxembourgeois et l'autre moitié à des contrevenants français.»

Des sanctions qui prouvent que si un résident luxembourgeois déverse des déchets sauvages en France, il risque une lourde amende.

Surveillance accrue des frontières

D'autre part, «nous avons aussi permis de renforcer certains contrôles douaniers, même s'ils ne sont jamais suffisants». C'est pourquoi le collectif demande «une coopération policière plus étroite entre la France et le Luxembourg, ainsi qu'avec la Belgique, pour assurer une répression accrue aux frontières et réduire ainsi les déversements transfrontaliers illégaux en France».

Aux habitants du Luxembourg, à ceux de la France «et au reste du monde», le collectif lance un appel: «Ne jetez pas vos déchets dans la rue. Il faut que les gens se disent que les déchets qu'ils jettent illégalement dans la nature sont l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants, et que cet héritage ne sera qu'une poubelle».

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin