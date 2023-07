Des membres d'une mafia italienne arrêtés au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Douze membres du gang de la 'Ndrangheta, dont un officier de police de la région de Calabren en Italie, ont été arrêtés mardi matin à la demande de la direction antimafia régionale. Les médias italiens ont été les premiers à en faire état.

Lire aussi :Vaste opération anti-mafia en Europe, plusieurs arrestations en Allemagne

Deux de ces arrestations ont eu lieu au Luxembourg. Les autorités italiennes avaient informé le parquet luxembourgeois via un mandat d'arrêt européen et demandé son aide dans le cadre de ce coup de filet. Une unité spéciale de la Police Grand-Ducale a arrêté les deux Italiens dans la matinée. Selon les informations du Luxemburger Wort, les arrestations ont eu lieu à Soleuvre et à Differdange.

Emmenés à la maison d'arrêt de Sanem

Les deux membres arrêtés ont été emmenés à la maison d'arrêt de Sanem, d'où ils seront extradés vers l'Italie, ce qu'a confirmé mardi soir le porte-parole de la justice Henri Eippers, interrogé par le Luxemburger Wort.

L'un des deux, un homme de 32 ans, vivait depuis un certain temps au Grand-Duché et était également actif dans le pays pour le gang «Mammola». Le village de Mammola en Calabre est considéré comme le berceau du groupe de malfaiteurs. On ne sait pas quel était le rôle des deux hommes arrêtés au Luxembourg.

Selon les informations des médias italiens, les suspects faisaient partie d'une organisation qui extorquait de l'argent à grande échelle. Le gang «Mammola» est également lié à la production et à la vente de substances illicites ainsi qu'à la mafia calabraise, qui opère sous le nom de 'Ndrangheta dans l'une des régions les plus pauvres d'Italie.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol