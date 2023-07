Des milliers d'éco-sacs à peine utilisés finissent à la poubelle

Il y a environ deux semaines, Joël Adam voulait aller faire des courses après le travail. Il a cependant remarqué qu'il n'avait pas de sac à provisions dans sa voiture. Le secrétaire du parc de recyclage SICA à Kehlen s'est alors rendu dans l'entrepôt de son lieu de travail à la recherche d'un sac adéquat et il y a trouvé plus que ce qu'il cherchait. «Quand j'ai vu cette énorme montagne de sacs, je me suis posé des questions», explique-t-il.

De nombreux sacs étaient encore en bon état et n'avaient peut-être été utilisés qu'une seule fois. Pourtant, les sacs réutilisables ont été créés pour remplacer ceux à usage unique. Le SICA appelle donc à utiliser les sacs le plus longtemps possible et rappelle qu'ils peuvent être échangés gratuitement s'ils sont endommagés. Cette possibilité existe dans chacun des plus de 60 magasins qui proposent les sacs.

En fait, ces sacs robustes sont destinés à être utilisés de nombreuses fois avant d'être recyclés. © PHOTO: SICA

En 2022, 1.740 kilos d'éco-sacs ont été déposés au SICA. Avec un poids d'environ 100 grammes par sac, cela correspond à environ 17.400 pièces, calcule Joël Adam. Mais cela ne concerne que les sacs vides et propres. Environ 43.000 personnes vivent dans les dix communes qui font partie de la zone d'influence du SICA.

Des sacs encore utilisables sont jetés

Des collègues d'autres centres de recyclage confirmeraient le phénomène. «On peut alors extrapoler à l'échelle du pays le nombre de ces sacs jetés», explique Joël Adam. Pour l'année 2023, on en est déjà à environ 1.000 kilos. Extrapolé aux 660.000 habitants du Luxembourg, cela donne une quantité de 300.000 sacs, soit 30.000 kilos par an.

Pourquoi tant de sacs encore utilisables finissent-ils à la poubelle ? Est-ce parce que certains les utilisent comme des sacs en plastique ordinaires et en achètent un nouveau à chaque visite au supermarché ? «On ne peut que spéculer à ce sujet», estime Joël Adam. Mais il peut imaginer que de nombreuses personnes font leurs courses sans sac et en achètent un nouveau à chaque fois.

De nombreux sacs seraient en outre distribués via la boutique d'occasion interne du SICA, afin qu'ils soient réutilisés. «Mais il n'y a pas assez d'acheteurs pour les quantités énormes», explique le secrétaire. C'est pourquoi le matériel restant serait recyclé.