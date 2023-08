Des nouveaux bus belges pour rallier le Luxembourg pas si «express» que cela

Share this with email

En septembre 2022, le ministre wallon de la Mobilité annonçait deux nouvelles lignes dites «express» permettant de rallier la capitale luxembourgeoise depuis les villes belges de Florenville et de Bastogne. Une manière de lutter contre l'autosolisme, 80% des automobilistes belges se rendant seuls en voiture sur leur lieu de travail.

Le lancement de ces deux nouvelles lignes est désormais confirmé et celles-ci seront opérationnelles dès le 28 août prochain. «Les lignes 80 et 81 de la province de Luxembourg évoluent et deviennent des lignes Express E67 (au départ de Bastogne) et E68 (au départ de Florenville)», explique le TEC sur son site web.

Toutes les 30 minutes

Concrètement, le TEC explique que ces deux lignes auront pour terminus le parc d'affaires de la Cloche d'Or avec des départs de Bastogne et de Florenville toutes les 30 minutes entre 6h et 7h et des retours toutes les 30 minutes de 16h30 à 18h30 pour la ligne bastognarde et entre 16h35 et 19h35 pour la ligne gaumaise. Rappelons également que ces lignes s'inscrivent dans le réseau «Express» du groupe. Les bus de ce réseau offrent un confort supérieur à celui des cars plus traditionnels avec notamment le WiFi et des ports USB à bord.

Bref, sur papier, ces deux nouvelles lignes ont tout pour plaire aux frontaliers belges, notamment ceux de Bastogne où il n'existe pas de gare. Néanmoins, dans les faits, ces bus «express» ne le sont pas tant que cela. Par exemple, en partant de la Pépinière, gare routière de Bastogne, à 6h, vous arriverez à la Cloche d'Or à 7h47, soit près d'1h50 de trajet. On parle donc d'un temps de trajet théorique, susceptible de s'allonger en fonction du trafic.

En voiture, en termes de trajet théorique, il faut compter sur une cinquantaine de minutes depuis Florenville et Bastogne pour atteindre la capitale. L'avantage est donc très clair pour les quatre roues, bien que le trajet puisse lui aussi s'allonger lors des heures de pointe ou lorsque des travaux perturbent la circulation.

Ils éviteront l'autoroute

Les deux nouveaux tracés évitent toutefois l'autoroute. La ligne E67, à Bastogne, s'arrêtera notamment à Martelange, Attert, Arlon, Steinfort, Windhof, Capellen, Mamer, Bertrange, Strassen, la place de l'Etoile à Luxembourg ou encore le Heentze Park. En ce qui concerne le tracé au départ de Florenville, celui-ci marquera un arrêt à Pin, Jamoigne, Frenois, Tintigny, Sainte-Marie-sur-Semois, Etalle, Vance, Fouches, Stockem, Arlon, Steinfort, Capellen, Mamer, Bertrange, Strassen pour enfin atteindre la capitale.

1 / 2 Voici le tracé complet de la ligne E67 reliant Bastogne à Luxembourg. © PHOTO: Letec.be

2 / 2 Voici le tracé complet de la ligne E68 reliant Florenville à Luxembourg. © PHOTO: Letec.be





Le fait qu'aucune des deux lignes ne dessert la gare centrale de Luxembourg risque également de faire pas mal de déçus. Question prix, c'est le tarif «Express» qui sera d'application sur ces lignes. Celui-ci est gratuit pour les moins de 11 ans. Entre 12 et 17 ans, l'abonnement est vendu au prix de 36,20€ par mois et 70,20€ pour les personnes âgées de 25 à 64 ans. Des tarifs réduits existent pour les bénéficiaires du statut «famille nombreuse» avec au moins trois enfants.