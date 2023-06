Des nouvelles bornes de recharge «SuperChargy» installées à Pontpierre

Les ministre de la Mobilité, François Bausch, et de l'Energie, Claude Turmes (tous deux Déi Gréng), ont inauguré, mardi 27 juin, des bornes de recharge ultra-rapides publiques «SuperChargy» à Pontpierre. De marque Kempower, elles sont installées sur l'aire d'autoroute de l'A4, en direction d'Esch-sur-Alzette.

Pour les deux ministres, il s'agit d'une étape supplémentaire dans la densification des infrastructures de recharge au Luxembourg. «Avec plus de 3.000 points de recharge accessibles au public pour une flotte totale de plus de 30.000 voitures électriques immatriculées, le Grand-Duché continue d’avoir un des réseaux de recharge les plus dense de l’Union européenne», a ainsi expliqué François Bausch, pour qui il est important de pouvoir voyager à travers toute l'Europe en véhicule 100% électrique.

De l'électricité verte

Pour Claude Turmes, l'origine de l'électricité qui alimente les bornes est à souligner: «Je suis particulièrement heureux que toutes les bornes publiques au Luxembourg soient alimentées à 100% par de l'électricité verte. Ainsi, l'essor de l'électromobilité nous aide non seulement à sortir de notre dépendance des énergies fossiles étrangères, mais également à lutter contre le changement climatique en nous orientant vers une mobilité à faibles émissions de CO₂.»

La liste des prochaines installations

Ces nouvelles installations interviennent un an après l'apparition des premières bornes «SuperChargy» le long des autoroutes luxembourgeoises. A terme, d'ici fin 2024, 90 bornes de recharge ultra-rapides, gérées par Creos, seront réparties sur 18 stations et aires de service des autoroutes et sur les autres axes principaux du Grand-Duché du Luxembourg. Les prochaines aires a en bénéficier, encore en 2023, seront celles de Wasserbillig, Hosingen, Schwebach-Pont, Micheville, Lorentzweiler et Remich.