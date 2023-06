Des orages violents se dirigent vers la Grande Région

Il nous guette depuis plusieurs jours. Ce jeudi 22 juin, l'orage risque bel et bien d'éclater. Déjà placé en vigilance jaune dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 juin, le Luxembourg était globalement passé à travers les éclairs. Un nouvel avis d'orages a été émis par MeteoLux, mercredi 21 juin. Il concerne donc la journée de jeudi et couvre l'ensemble du pays. Initialement émise de 5h à 14h, cette vigilance a été rallongée et s'étend désormais de 10h jusqu'à minuit, alors que le pays se prépare aux célébrations de la fête nationale.

Le prévisionniste national s'attend à des orages modérés accompagnés de forts cumuls de pluie, situés entre 20 et 40 litres par mètre carré «en très peu de temps». Si la matinée sera particulièrement marquée par de fortes précipitations et des orages, le temps se calmera à partir de l'après-midi. Des averses orageuses localisées ne sont pas à exclure lors de la deuxième moitié de la journée.

En Lorraine, trois départements sur quatre, à savoir la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, ont été placés en vigilance jaune pour avis d'orage. Le quatrième, la Meuse, fait même l'objet d'une vigilance orange jusqu'à midi, «des orages potentiellement violents» étant attendus par Météo France. Ces perturbations orageuses pourraient être accompagnées de fortes pluies, pouvant atteindre 30 à 50mm en 1h, de grêle et de rafales atteignant 90km/h.

En Belgique, c'est tout l'est du pays qui a été placé en vigilance jusqu'à jeudi soir. L'Institut royal de météorologie prévoit «des pluies parfois intenses et prolongées» dans les provinces de Liège et de Luxembourg, qui sont concernées par une vigilance orange, tandis que la province de Namur s'est colorée de rouge en raison de précipitations abondantes attendues au cours de la journée. En effet, des cumuls locaux supérieurs à 100mm sur une période de 24, ou à 60mm en 6h, sont attendus par l'IRM. À noter que de telles conditions météorologiques pourraient également toucher l'ouest de Liège et une partie du Limbourg.