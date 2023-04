Des perturbations attendues sur l'A3 à la frontière dès cette fin d'après-midi

Travaux tout le week-end

Le chantier en cours sur l'autoroute, juste à la frontière entre Luxembourg et France, nécessite la coupure de deux voies.

Attention aux chantiers et aux barrages sur l'A3 et l'A1 ce week-end. © PHOTO: Guy Jallay

Les nombreux travailleurs frontaliers qui empruntent l'axe quotidiennement le savent bien, un chantier d'élargissement de l'autoroute A3 est en cours au Luxembourg. C'est dans ce cadre, justement, que des travaux nécessitant la neutralisation de deux voies ont lieu ce vendredi 21 avril à partir de 21h, jusqu'au lundi 24 avril vers 4h du matin.

Lire aussi :Des perturbations à prévoir sur les routes luxembourgeoises

Concrètement, l'administration des Ponts et chaussées met en place un barrage sur un petit tronçon de quelques centaines de mètres, dans le sens Luxembourg-France, entre le poste-frontière Zoufftgen et l'endroit exact de la frontière entre les deux pays. Conséquence : la circulation du sens Luxembourg-France est basculée et «le trafic sur l’A3 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre le poste-frontière Zoufftgen et la frontière franco-luxembourgeoise et la vitesse maximale est limitée à 70km/h», est-il précisé.

Le trafic sur l'A3 sera exploité en mode bidirectionnel à la frontière ce week-end. © PHOTO: Plan Administration des ponts et chaussées

Concrètement, l'administration des Ponts et chaussées met en place un barrage sur un petit tronçon de quelques centaines de mètres, dans le sens Luxembourg-France, entre le poste-frontière Zoufftgen et l'endroit exact de la frontière entre les deux pays. Conséquence : la circulation du sens Luxembourg-France est basculée et «le trafic sur l’A3 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre le poste-frontière Zoufftgen et la frontière franco-luxembourgeoise et la vitesse maximale est limitée à 70km/h», est-il précisé.

Mais attention ! Les travaux préparatoires à ce chantier qui dure tout le week-end sont effectués quelques heures avant la mise en place effective du barrage, et des perturbations et ralentissements sont donc attendus dès vendredi en fin d'après-midi, c'est-à-dire à l'heure du retour du travail pour les frontaliers.