Des policiers auraient maltraité un homme dans une cellule

De graves accusations sont portées contre des policiers du commissariat de la gare de la capitale: ils auraient gravement maltraité un homme placé en détention administrative dans une cellule et auraient ensuite tenté de dissimuler les faits. L'Inspection générale de la police (IGP) enquête. Les policiers incriminés bénéficient toujours de la présomption d'innocence.

Depuis la mi-juillet, quatre policiers sont en détention à la maison d'arrêt de Sanem. Ils sont accusés de violences policières graves, d'obstruction à la justice et de faux et usage de faux. Jusqu'à présent, peu d'informations avaient filtré sur ces accusations. Une investigation menée par le Luxemburger Wort révèle désormais des détails sur les accusations portées à l'encontre des policiers. Ce qui aurait dû être une intervention de routine a vraisemblablement débouché sur l'un des cas de violence policière les plus graves de ces récentes années au Grand-Duché.

Coups et blessures et tentatives de dissimulation

Tout commence le soir du 20 mai. L'ING Night Marathon se déroule dans la capitale et de nombreuses patrouilles de police sont en route. Selon les dires, dans le quartier de la gare, deux agents, assermentés quelques semaines auparavant, tombent sur un homme visiblement ivre. En raison de son comportement, l'homme de 43 ans aurait été emmené au commissariat de la gare afin que les agents puissent préparer son placement en cellule de dégrisement.

L'homme y est provisoirement détenu dans ce que l'on appelle une cellule à vue, tandis que les jeunes agents entament la procédure pour le placer en cellule de dégrisement au commissariat de Bonnevoie Nord-Verlorenkost. Un médecin généraliste de service aurait également été prévenu, conformément aux règles, afin de certifier l'aptitude à la détention.

Avant même l'arrivée du médecin, des actes de violence auraient été commis. Trois policiers, qui n'auraient pas participé à l'intervention dans le quartier de la gare, se seraient rendus délibérément dans la cellule de l'homme ivre. C'est là que des coups auraient été portés. La victime aurait subi des blessures plus graves, qui auraient été consignées dans un certificat par le médecin arrivé plus tard sur les lieux.

Un supérieur hiérarchique aurait exercé des pressions

Dans le commissariat, on aurait par la suite tenté de dissimuler l'origine des blessures. Selon les informations du Luxemburger Wort, un supérieur aurait, à un moment donné, exercé des pressions sur l'un des jeunes policiers qui avaient placé l'homme ivre en détention administrative, afin qu'il falsifie le rapport d'intervention.

Les incohérences contenues dans le rapport auraient ensuite été remarquées par le Bureau à corrections (BAC), qui vérifie les rapports de police avant de les transmettre au parquet. Cette institution aurait alors renvoyé le rapport au jeune agent avec diverses remarques. Le policier, qui aurait subi des pressions de la part d'un supérieur hiérarchique, se serait enfin adressé aux autorités d'enquête pénale auxquelles il aurait signalé le cas de violence policière présumée.

Les premières investigations de l'IGP ont rapidement révélé des éléments à charge. Le 10 juillet, trois policiers ont d'abord été arrêtés. Le 12 juillet, un quatrième agent a été arrêté. Les quatre hommes sont toujours en détention provisoire à ce jour. Trois des fonctionnaires de police détenus sont accusés d'avoir participé à des violences policières, tandis que le policier le plus haut placé est principalement accusé de faux et usage de faux.

Interrogé par le Luxemburger Wort, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, soulignant que les enquêtes étaient encore en cours. À une exception près, les avocats des quatre policiers incarcérés n'ont pas répondu à la demande de commentaire qui leur avait été adressée. L'un des avocats de la défense a toutefois souligné qu'il ne souhaitait pas faire de déclaration sur l'affaire «à ce stade». Le conseiller juridique du jeune policier qui aurait signalé l'affaire aux autorités n'a pas non plus souhaité s'exprimer lorsqu'il a été interrogé. Pour rappel, tous les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier