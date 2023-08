Des termites découverts près du Luxembourg

Share this with email

En 35 ans de métier, Eddy Boland, le gérant de la société de lutte contre les nuisibles «RHS Hygiène Service» à Erpeldange (Wiltz), n'avait jamais vu ça ! Des termites ont en effet été retrouvés dans une habitation d'Arlon, non loin de la frontière luxembourgeoise. La découverte, relayée par La Meuse Luxembourg, est surprenante à plus d'un titre: c'est la première fois que l'on recense la présence de cet insecte dévastateur pour le bois dans la région, et même dans la Belgique tout entière !

Tout commence il y a quelques semaines, lorsqu'Eddy et ses équipes sont contactés par une famille d'Arlon. Au départ, il admet avoir été dubitatif. «Étant donné que les termites n'ont jamais été localisés en Belgique. Et puis, il faut dire que les termites ailés peuvent être aisément confondus avec des fourmis volantes. De notre côté, on a envoyé un expert, qui a plus de vingt ans d'expérience, pour en avoir le cœur net». Sur place, le doute s'installe. Des photos sont donc prises. «Elles ont été soumises à un autre expert qui était formel: il s'agissait bien de termites».

Les termites découverts à Arlon. © PHOTO: D.R.

Une surprise de taille qui implique son lot d'interrogations. «Il fallait d'abord identifier l'espèce de termite découverte, car il en existe des milliers. Nous avons pris contact avec l’Université de Tours, spécialisée en la matière. Nous leur avons envoyé les photos ainsi qu'un échantillon dans un tube d'alcool pour qu’ils puissent réaliser les différents tests. Une fois cela fait, on pourra déterminer s'il s'agit d'une espèce venue d'Afrique ou de France», poursuit le gérant.

Malheureusement, de nombreuses questions restent, pour l'heure, en suspens. La première d'entre elles est sûrement de savoir comment ces termites sont-ils arrivés à Arlon? «Cela reste une théorie, mais peut-être qu'ils ont été importés. Par quoi? Peut-être via des meubles, des arbres ou du bois infesté en provenance d'Afrique ou du sud de la France. C'est comme les punaises de lit, ce sont des insectes que l'on ramène chez nous sans le vouloir. Le problème ici, c'est que la famille concernée ne se souvient pas avoir fait l'acquisition récente de bois exotique», explique Eddy Boland.

Quel risque pour le Luxembourg?

Par ailleurs, sur place, l'expert de l'entreprise luxembourgeoise a également constaté un essaimage. «Ce qui veut dire qu'il y a eu reproduction, mais une nouvelle fois, difficile de savoir depuis combien de temps elles se trouvaient là, ni même si les termites ne proviennent pas, à la base, d'une autre habitation à quelques mètres de là».

Difficile également d'évaluer le risque de propagation des termites aux habitations voisines, à la région et même au Luxembourg voisin. «La chance qu'on a, c'est que l'habitation touchée était majoritairement composée de béton, ce qui rendait difficile la propagation. Les habitants ont également eu le bon réflexe en aspirant les insectes qu'ils découvraient au fur et à mesure. Toujours est-il que nous avons averti le Grand-Duché, notamment le Musée national d'histoire naturelle», précise Eddy Boland.

1 / 3 Les termites ont occasionné pas mal de dégâts à l'habitation. © PHOTO: D.R.

2 / 3 Les termites ont occasionné pas mal de dégâts à l'habitation. © PHOTO: D.R.

3 / 3 Les termites ont occasionné pas mal de dégâts à l'habitation. © PHOTO: D.R.







Du côté de l'habitation touchée, le gérant de «RHS Hygiène Service» le concède: il a grandement fallu se renseigner avant de pouvoir intervenir. «On a demandé plusieurs avis auprès de sociétés françaises afin de déterminer le traitement idéal. Il a ensuite fallu trouver un produit agréé en Belgique. Celui-ci a été appliqué au sein de l'habitation, en surface et sous le sol. Pour le moment, cela se passe bien, les habitants ne semblent pas avoir constaté de nouveaux termites. On a également placé des détecteurs à termites afin de suivre l'évolution de la situation. Fort heureusement, il semblerait que le problème était fort localisé, bien que les habitants devront recarreler les zones touchées».

Le gérant de «RHS Hygiène Service», qui a plus de 1.000 clients à son compte, dont la Cour grand-ducale elle-même, ne cache en tout cas pas son étonnement, tout en expliquant s'attendre à une hausse de la population des nuisibles dans les années à venir. «ll y a 35 ans, on ne connaissait pas les punaises de lit, ni les frelons et coccinelles asiatiques, ni les chenilles processionnaires ou encore les ratons laveurs. Cette évolution nous force à nous adapter et à apprendre en permanence car traiter ce genre de cas ne s'improvise pas. Et les réponses ne se trouvent pas sur internet. De notre côté, on traitera chaque nouveau défi avec le même sérieux qui nous caractérise».