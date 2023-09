Des tortues abandonnées nagent désormais dans la Moselle

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Elles ont colonisé de nombreux lacs et étangs et, depuis peu, elles nagent aussi dans la Moselle : les tortues abandonnées, qui étaient auparavant détenues comme animaux domestiques, trouvent de bonnes conditions de vie au Luxembourg et colonisent de nombreuses eaux stagnantes.

Lire aussi :

Quand les chiens font des longueurs à la piscine

Cet été, des tortues ont même été observées pour la première fois dans la Moselle. Il s'agit de tortues à ventre jaune qui sont vendues dans les animaleries comme des animaux typiques de jardin ou de terrarium.

Depuis quelques années déjà, les tortues à ventre jaune et à joues rouges causent des problèmes au lac d'Echternach. Il y avait près de 100 spécimens aux étangs de dragage de Remerschen, mais ils ont dû être capturés et euthanasiés pour des raisons de protection de la nature. «Elles vivent désormais aussi dans d'autres lacs et étangs, par exemple à l'étang de Kockelscheuer, dans le parc de Merler ou au lac de Weiswampach», explique Lieke Mevis, conseillère nature chez natur&ëmwelt.

Ces animaux semblent se plaire dans la Moselle. Ils peuvent atteindre une taille de 30 centimètres. © PHOTO: Volker Bingenheimer

Elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans

Le fait que les tortues colonisent désormais aussi la Moselle, et donc pour la première fois un fleuve, est également une information nouvelle pour la biologiste. «Les tortues à écailles choisissent des eaux stagnantes ou à courant lent. Comme la Moselle a peu de courant, elles peuvent aussi y survivre», dit-elle.

Lire aussi :

«Le fait qu'un loup ait été aperçu est plutôt une coïncidence»

Il y a deux façons d'imaginer comment les tortues sont arrivées dans la Moselle : soit elles ont réussi à passer des étangs de dragage de Remerschen à la rivière toute proche, soit elles ont été abandonnées. «La plupart des tortues au Luxembourg ont été introduites dans la nature par l'homme, mais c'est une grande erreur», explique Lieke Mevis. «Beaucoup de gens achètent les tortues quand elles sont encore toutes petites et ne pensent pas qu'elles peuvent atteindre une taille de 25 à 30 centimètres. Très souvent, ils sous-estiment leur durée de vie. Les tortues domestiques vivent 30 ans, certains animaux atteignent même l'âge de 40 ou 50 ans».

Lieke Mevis est conseillère chez natur&ëmwelt. © PHOTO: Gerry Huberty

Un danger pour les poissons et les amphibiens

Les tortues à ventre jaune et les tortues domestiques sont considérées comme des espèces invasives au Luxembourg et leur propagation est combattue. «Ici, elles n'ont pas de prédateurs et ne sont pas décimées par les maladies», explique la biologiste Lieke Mevis. Pour les espèces animales présentes naturellement, elles représentent une menace. «Elles sont omnivores et consomment tout ce qu'elles peuvent», prévient l'experte. Les deux espèces introduites représentent surtout un danger pour les petits poissons, les amphibiens, les insectes et les plantes aquatiques.

Le bulbe d'étrave du Marie-Astrid se trouve juste sous la surface de l'eau - une terrasse ensoleillée bienvenue pour les reptiles à carapace. © PHOTO: Volker Bingenheimer

Les tortues profitent du changement climatique. Alors qu'auparavant, les hivers étaient longs et froids et que les animaux originaires de Floride ne survivaient pas, les longues périodes de gel sont devenues rares. On ne sait pas encore si les tortues de Floride peuvent se reproduire dans notre pays. «J'ai déjà parlé à des gens qui ont évoqué une colonie de jeunes tortues. Dans un autre étang, nous avons déjà déterré une ponte avec des œufs. Nous ne savons pas s'il y a vraiment eu des jeunes», explique Lieke Mevis.

Lire aussi :

«Bloomin'Algae», l'app pour signaler les algues bleues au Luxembourg

Elle lance un appel pressant aux propriétaires d'animaux pour qu'ils réfléchissent bien avant d'acquérir des tortues. Si les propriétaires ne parviennent plus à s'occuper des animaux, ils devraient les amener dans un refuge. Mais en aucun cas les abandonner dans la nature.

Cet article est paru initialement sur Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon