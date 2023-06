Des trains gratuits pour les frontaliers belges jusqu'à Libramont?

«On souffre de la comparaison avec le Grand-Duché qui est un paradis fiscal. On ne peut pas offrir la gratuité. Les recettes de la SNCB, ce sont 700 millions en billets de trains». Voilà comment le ministre fédéral belge de la Mobilité se confiait dans la presse belge il y a peu suite à une réunion d'information à Arlon.

Lors de cette même soirée, le ministre Ecolo belge a expliqué qu'il avait décidé, avec son homologue luxembourgeois François Bausch (déi gréng), «de lancer une étude technique pour voir si on ne peut pas faire descendre des trains luxembourgeois homologués pour rouler en Belgique jusqu’à Libramont, pour faire venir des navetteurs qui vont travailler au Grand-Duché.» Les résultats de cette étude devraient être connus courant de l'année 2023.

Une idée séduisante sur laquelle ont rebondi les députés LSAP Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten, qui ont souhaité savoir si un projet de rendre les trains gratuits pour les frontaliers belges était dans les cartons ou non.

Une règle applicable dans les trois pays

Le ministre de la Mobilité a rappelé que les deux sociétés ferroviaires nationales travaillaient depuis plusieurs années déjà à améliorer la mobilité en train entre les deux pays. Des travaux titanesques sont d'ailleurs toujours en cours sur l'axe Luxembourg-Bruxelles, afin de réduire le temps de trajet entre les deux capitales européennes.

Mais les CFL sont-ils prêts à affréter des trains partant de Luxembourg pour remonter jusqu'à Libramont, dans le centre de la province de Luxembourg? Techniquement, la possibilité existe, comme l'a précisé le ministre dans sa réponse: «du fait que la ligne vers Bruxelles a déjà été ré-électrifiée en 25 kV alternatif jusqu’à Hatrival, il est possible d’envisager que des trains partant de Luxembourg puissent aller jusqu’à Libramont sans rupture de charge.»

Cependant, même si un tel train Luxembourg-Libramont était opéré par les CFL, «l’État belge devrait prendre en charge les coûts à partir de la frontière par le biais de leur contrat de service public», rappelle le ministre François Bausch. Cette règle d’interpénétration «est valable vers les trois pays voisins». Ainsi, «le Grand-Duché de Luxembourg ne prendra pas en charge les frais de transport par trains à l’extérieur du pays et la réciproque est également valable pour les trains circulant sous contrats de service public étranger qui pénètrent dans notre pays.»

Le ministre a par ailleurs rappelé que les travailleurs frontaliers ont également pu profiter de la gratuité des transports en commun à partir du point frontière quand elle a été instaurée en 2020.

Augmenter l'offre et la robustesse du trafic

Des cas spécifiques existent, cependant, comme l'arrêt Audun-le-Tiche en France ou Athus en Belgique. Ou l'arrêt de Volmerange-les-Mines, qui a été construit par le Luxembourg sur une ancienne ligne privée de fret.

François Bausch l'assure: le gouvernement continue de travailler pour améliorer sans cesse la qualité et l'offre des transports en commun. Et ce, en collaborant étroitement avec «les trois pays voisins» et «grâce à des investissements dans l’infrastructure afin de pouvoir augmenter l’offre et la robustesse des circulations». Pour François Bausch, le fait que «certains trains et bus transfrontaliers sont bondés alors que d’autres ne le sont pas» démontrent clairement «la primauté de la qualité de l’offre sur le prix des titres de transport.»