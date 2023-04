Des travaux sur l'A13, l'A4 et la N6 ce week-end

Barrages routiers

Trois chantiers ont pour conséquence la neutralisation de certains tronçons sur l'A13, l'A4 et la N6 ce week-end, annonce l'administration des ponts et chaussées.

L'A13 coupée entre Hellange et Frisange

Attention si vous devez emprunter l'autoroute A13 en direction de Schengen: des perturbations sont annoncées dès ce vendredi en fin d'après-midi entre les échangeurs n°9 Hellange et n°10 Frisange, en raison de la mise en place du chantier. Puis ce tronçon sera barré à partir de 22h, jusqu'à lundi 6h: la couche de roulement sera renouvelée durant le week-end.

Lire aussi :Des perturbations à prévoir sur les routes luxembourgeoises

Le temps de ces travaux, le trafic sur l'A13 se fera en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre Hellange et Frisange. La vitesse sera limitée à 70 km/h. À noter également qu'il ne sera pas possible d'accéder à l'A13 en direction de Bettembourg depuis l'échangeur de Frisange.

© PHOTO: Plan: Administration des ponts et chaussées

Le temps de ces travaux, le trafic sur l'A13 se fera en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre Hellange et Frisange. La vitesse sera limitée à 70 km/h. À noter également qu'il ne sera pas possible d'accéder à l'A13 en direction de Bettembourg depuis l'échangeur de Frisange.

L'A4 coupée entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich

Ce samedi 15 avril à partir de 8h, et jusqu'à dimanche 19h, le tronçon de l'A4 situé à Esch-sur-Alzette, depuis la jonction Lankelz (avec l'A13) en direction du rond-point Raemerich, sera barré.

Ce chantier doit permettre de réaliser un passage de gaines sous l'autoroute A4. En conséquence, des déviations sont mises en place par l'administration des ponts et chaussées. A noter que la bretelle de l'A13 en provenance de Schengen/Bettembourg et en direction du rond-point Raemerich sera aussi coupée.

© PHOTO: Plan: Administration des ponts et chaussées

Ce chantier doit permettre de réaliser un passage de gaines sous l'autoroute A4. En conséquence, des déviations sont mises en place par l'administration des ponts et chaussées. A noter que la bretelle de l'A13 en provenance de Schengen/Bettembourg et en direction du rond-point Raemerich sera aussi coupée.

Trafic perturbé et dévié sur la N6 à Mamer/Strassen

Les enrobés et le marquage au sol seront renouvelés ce samedi 15 avril sur la N6 entre Mamer et Strassen, au lieu-dit Tossebierg. En conséquence, l'administration des ponts et chaussées annonce que, de 15h à 19h, deux voies seront supprimées sur la N6 dans la montée de Mamer vers Strassen. La route sera également barrée de 19h à minuit à partir du giratoire à Mamer jusqu’au giratoire devant la Belle Étoile inclus. Le plan de déviation est le suivant.

© PHOTO: Plan: Administration des ponts et chaussées

Les enrobés et le marquage au sol seront renouvelés ce samedi 15 avril sur la N6 entre Mamer et Strassen, au lieu-dit Tossebierg. En conséquence, l'administration des ponts et chaussées annonce que, de 15h à 19h, deux voies seront supprimées sur la N6 dans la montée de Mamer vers Strassen. La route sera également barrée de 19h à minuit à partir du giratoire à Mamer jusqu’au giratoire devant la Belle Étoile inclus. Le plan de déviation est le suivant.

Sur le même sujet