Des vélos-taxis gratuits vont relier Esch à Belval à partir de samedi

En un peu plus de dix minutes, la Rockhal à Belval sera accessible depuis la Brillplatz dans le centre-ville d'Esch. Des vélos-taxis feront en effet la navette entre les deux sites. Le «Vëlodukt-Ride» doit assurer une meilleure desserte et devenir en même temps une attraction pour les visiteurs.

Lire aussi :La plus longue passerelle cycliste d'Europe inaugurée

Le service, mis en place par la ville d'Esch en collaboration avec le CIGL, sera d'abord proposé dans une phase de test, comme l'expliquent Christian Bettendorff et Luc Ewen, du service communal de l'économie et du tourisme. Entre le 1er juillet et le 31 août, trois cyclopousses loués feront la navette entre les deux arrêts les jeudis, vendredis et samedis. Le premier trajet aura lieu à 12h15 au départ de la Brillplatz, le dernier trajet de retour quotidien partira de Belval à 17h30.

Les réservations ne sont pas possibles.

Le trajet en rickshaw est gratuit, mais les réservations ne sont pas possibles. Le principe du «premier arrivé, premier servi» s'applique, comme l'explique Luc Ewen. Par conséquent, il n'y a pas non plus de rythme clairement défini pour les trajets. «Ce sera adapté à la demande».

1 / 5 Le trajet se fait par le Vëlodukt. © PHOTO: Marc Wilwert

2 / 5 La ville d'Esch a loué trois vélos-taxis. © PHOTO: Marc Wilwert

3 / 5 A Belval, les rischkas s'arrêtent devant la Rockhal. © PHOTO: Marc Wilwert

4 / 5 David Marinangeli, Christian Bettendorff et Luc Ewen (de gauche à droite) de la Ville d'Esch présentent les vélos-taxis. © PHOTO: Marc Wilwert

5 / 5 Le point de départ du trajet se situe sur la place Brill d'Esch. © PHOTO: Marc Wilwert











Les rickshaws colorés du fabricant allemand Bayk, qui se déplacent à une vitesse maximale de 25 km/h grâce à l'assistance d'un moteur électrique, peuvent accueillir deux passagers chacun. Les véhicules sont conçus pour être accessibles, de sorte que les personnes à mobilité réduite peuvent également profiter de l'offre.

Le parcours qu'empruntent les vélos débute devant le musée de la résistance sur la Brillplatz. De là, il se dirige vers le Vëlodukt. En empruntant le plus long pont cycliste d'Europe, inauguré au début de l'année, les pousse-pousse rejoindront ensuite le parvis de la Rockhal à Belval. Des panneaux seront installés sur les deux sites pour indiquer le point de départ exact.

Les trois vélos seront conduits par des étudiants ainsi que par des collaborateurs du CIGL, qui s'occuperont également de l'entretien des pousse-pousse.

L'avenir du Vëlodukt-Ride est encore incertain

L'idée des vélos-taxis est née au sein du département communal de l'économie et du tourisme. L'objectif est avant tout de mieux desservir le centre d'Esch et le quartier de Belval, situé un peu en dehors des limites de la ville. Le besoin en la matière est grand, selon Christian Bettendorf, qui déplore que de nombreuses personnes se trouvent soit à Esch, soit à Belval, mais qu'il y ait peu d'échanges entre les deux sites. «Le Vëlodukt était déjà un pas important vers une meilleure connexion, avec les vélos-taxis nous allons encore plus loin», explique-t-il.

Lire aussi :La piste cyclable Niederkorn/Esch-sur-Alzette est opérationnelle

La fin de l'offre le 31 août ou sa pérennité au-delà de cette date dépendra de la demande pendant la phase de test. Les responsables se montrent toutefois optimistes. «Lorsque les gens voient les pousse-pousse, cela suscite déjà un grand intérêt», rapporte Christian Bettendorff de ses premières impressions. Si le Vëlodukt-Ride rencontre un réel succès, les responsables peuvent tout à fait imaginer continuer à proposer ce service à l'avenir. Le réseau pourrait alors être étendu et la ville d'Esch pourrait acquérir ses propres pousse-pousse.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon