Des villes frontalières agissent pour contrer le trafic routier vers le Luxembourg

Il y a trois ans, les yeux du monde entier étaient tournés vers le Luxembourg alors que ses transports en commun devenaient gratuits pour tous. En juin dernier, c’est son Plan national de mobilité 2035 qui arrivait premier dans la catégorie «Stratégie de transport public et urbain» des UITP Awards, un des prix le plus convoité dans le domaine des transports publics à travers le monde.

Pourtant, derrière l’ensemble des changements et des réaménagements urbains prévus afin d’assurer un trafic plus fluide dans le pays et moins d’émission de CO2 pour tendre plus encore vers la neutralité carbone, reste une réalité tangible: l’amplification certaine des frontaliers.

Et pour cause, l’économiste de la Fondation IDEA Michel-Edouard Ruben le rappelait déjà en avril dernier, «le Luxembourg réalise l’exploit d’être productif, compétitif et attractif». En conséquence, des milliers de travailleurs étrangers sont attirés par les niveaux de rémunération et viennent chaque année grossir la population du pays… Et celles des villes frontières tout autour avec tout ce que cela implique et peut entraîner.

Côté mosellan, ce sont plusieurs villes qui sont quotidiennement traversées par les voitures de travailleurs frontaliers, chaque matin et chaque soir. Certains maires commencent à prendre des mesures afin d’endiguer le trafic, à l’image de Rédange.

Un sens interdit pour les frontaliers aux heures de pointe

Depuis le 1er août, un nouveau sens interdit accompagné d’indications précises trône dans la rue de la côte de la localité: «entre 4h00 et 9h00 » en direction du Luxembourg et «entre 15h00 et 20h00» pour le retour en France. Une mesure mise en place par le maire, Daniel Cimarelli, pour contrer un trop grand afflux de voitures (3.000 véhicules traversaient l’artère principale en 2019, contre 4.500 en 2022). Une interdiction qui ne s’applique toutefois pas aux quelque 1.000 habitants, mais qui suscite bien des réactions.

L’un des habitants de l’artère principale voit d’un très mauvais œil cette nouveauté. «En agissant de la sorte, c’est comme dire entre les lignes qu’on veut les avantages du phénomène frontalier, mais pas les inconvénients. Alors oui, le retraité est content qu’il y ait moins de passage devant chez lui, c’est certain, mais l’actif lui, est embêté. Car d’autres chemins pris par certains automobilistes vont se retrouver saturés et impacter le temps de trajet pour aller jusqu’au travail…»

C'est comme dire entre les lignes qu'on veut les avantages du phénomène frontalier, mais pas les inconvénients. Un frontalier résidant à Rédange

Amer, il évoque également les réactions en chaîne possibles vis-à-vis d’autres villes voisines, voire même du côté luxembourgeois. «Je sais qu’il est prévu d'ici 2035 de totalement fermer l’accès à Belvaux sur la CR178 par exemple, mais avec cette décision, ça pourrait accélerer le processus… »

En attendant, le maire de Rédange déclarait début août à nos confrères du Républicain Lorrain que les habitants de sa localité devaient «pouvoir vivre tranquillement», précisant que la rue devait «être sûre et apaisée».

Des déclarations que comprend totalement Viviane Fattorelli, la maire franco-luxembourgeoise d’Audun-le-Tiche, la commune voisine, même si la décision est de nature à se répercuter sur sa localité, qui a déjà bien des problèmes. «Il est clair que cela peut rabattre plus encore d'automobilistes vers Audun, tout comme sur Russange d’ailleurs, mais il est hors de question que nous adoptions des mesures similaires, ce n’est pas possible d’empêcher les gens d’aller travailler.»

Russange, ville frontalière épargnée depuis la mise en place du contournement d'Esch Contacté, Jean-Jacques Bourson, le maire de Russange, assure que la localité n'a pas constaté plus de circulation depuis la mise en place du sens interdit de Rédange, même s'il restera attentif au phénomène dès la rentrée avec le retour des bus scolaires et un retour au travail plus massif des travailleurs. Avant l'ouverture de contournement d'Esch, il reconnaît toutefois que sa ville était très impactée, mais que depuis lors, elle est la seule qui ait vraiment constaté un bénéfice en termes de circulation de voitures. A voir si cela perdure dans le temps...

L'afflux supplémentaire de véhicules qui se profile constitue toutefois un argument supplémentaire pour débuter l'un des plus grands chantiers de la ville, à savoir, la construction d’un grand parking. Une mesure qui s'avère nécessaire en vue de la mise en place du corridor à haut niveau de service qui comprendra des bus pour se rendre au Luxembourg après la suppression de la ligne ferroviaire.

«Mais quand il s’agit de déterminer qui paye et à quelle hauteur, le sujet est si spécifique qu'il est abordé dans différentes instances nationales et transfrontalières, mais non résolu à cette heure, alors que l'urgence de la situation demande des résultats tangibles.»

On ne peut déjà plus continuer comme ça, d’où notre instauration des vignettes de stationnement pour contrer l’effet camionnettes d’entreprise notamment. Viviane Fattorelli Maire d'Audun-le-Tiche

Une offre de transport qui devrait attirer encore plus de travailleurs de villes françaises plus reculées, qui viendraient se garer dans la ville pour emprunter ce moyen de transport en commun… Alors même qu’Audun-le-Tiche est déjà en proie à de gros problèmes de stationnement et de circulation avec ses administrés et les travailleurs frontaliers qui empruntent cet itinéraire.

«On ne peut déjà plus continuer comme ça, d’où notre instauration des vignettes de stationnement pour contrer l’effet camionnettes d’entreprise notamment. Nous avons commencé à déployer les premières phases de tests effectifs dans certains quartiers et nous refusons toute dérogation pour l'instant, car nous attendons un retour d'expérience très prochainement qui évaluera l’effet de la mesure.»

Les camionnettes, l'autre enfer des villes limitrophes

Des camionnettes qui sont également la bête noire de localités belges, à l’image du territoire de la commune d'Aubange, où les camions, camionnettes et autres véhicules lourds ne peuvent plus stationner dans le centre d'Athus, Aubange, Halanzy et Rachecourt.

Le bourgmestre de la commune d'Aubange, François Kinard, expliquait d’ailleurs en mars dernier que cette décision était nécessaire, rappelant que «la ville d’Athus est la plus dense de la province» et que «cela ne va pas aller en s'améliorant avec la volonté de développement du Grand-Duché».

Plusieurs sens unique pour détourner du centre-ville à Messancy

A Messancy, le bourgmestre Roger Kirsch a lui aussi pris des mesures face à l'afflux des travailleurs frontaliers. Début juin, plusieurs rues au centre-ville ont été mises en sens unique, d’abord en phase test.

© PHOTO: Commune de Messancy

«La commune est maitresse chez elle et nous avons estimé qu’il fallait réviser toute la stratégie afférente à la mobilité compte tenu du passage d’une grande partie des frontaliers venant de la Gaume, de la Meuse, de la Meurthe et Moselle et autre. Nous avons eu plusieurs suggestions pertinentes des administrés et nous pourrions bien entendu rectifier nos mesures selon la réalité du terrain.»

Les premières conclusions sont d’ailleurs attendues au mois d’octobre, pour laisser passer la rentrée et le retour des vacances, «bien que les frontaliers soient toujours là, le Grand-Duché est ouvert du 1er janvier au 31 décembre!» Pour autant, le bourgmestre estime «qu’il faut faire face et faire avec au mieux, mais on ne peut pas empêcher les frontaliers de passer!».

Nos problèmes sont aussi les leurs, d’autant plus que les derniers arrivants venant s’installer de nos villes sont des Luxembourgeois! Viviane Fattorelli Maire d'Audun-le-Tiche

Quant à la question d’une coopération avec le gouvernement du Luxembourg ou d’une de ses communes, Roger Kirsch est catégorique: «On ne peut pas se mêler du Grand-Duché, ils nous diront de nous occuper de nos affaires. Ils sont conscients de nos soucis, mais ils ont les leurs…»

Une assertion que balaie pour sa part la maire d’Audun-le-Tiche, qui plaide pour plus de coopération transfrontalière. «Nos problèmes sont aussi les leurs, d’autant plus que les derniers arrivants venant s’installer dans nos villes sont des Luxembourgeois! Et pas ceux issus de la communauté lusophone en majorité. Nous sommes interdépendants et il est temps de mettre nos moyens en commun sur ces questions. Pour ma part, les derniers aménagements sur le contournement ne me convainquent pas, cela n’a rien changé aux problématiques, la rentrée promet de ne pas être de tout repos.»

Sur cette question, IDEA préconise depuis longtemps déjà de remettre en avant l’idée d’un projet territorial «pour la métropole transfrontalière du Luxembourg s’appuyant sur une vision globale de l’aire fonctionnelle» inspiré de l’expérience faite «dans le cadre du Grand Genève».

Un modèle qui dispose par exemple d’un fonds auquel contribuent les entités à qui profitent des politiques d’aménagement de territoire, et dont l’argent sert les personnes, localités ou autres entités qui sont lésées…