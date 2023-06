Descentes de police chez Adler au Luxembourg pour des soupçons de falsification de bilan

Le groupe immobilier implanté au Grand-Duché a confirmé les perquisitions dans ses bureaux de Luxembourg et de Berlin et a déclaré coopérer avec les autorités.

Le parquet de Francfort a perquisitionné des bureaux du groupe immobilier Adler Group SA, ainsi que des appartements et un cabinet d'avocats, en raison de soupçons de présentation de faux bilans, de manipulation de marché et d'abus de confiance.

Les mesures visent sept personnes, dont d'anciens cadres de la filiale berlinoise Adler Real Estate AG. Les raids, auxquels participent 175 fonctionnaires du ministère public et de l'Office fédéral de la police judiciaire, concernent 21 biens à Berlin, Düsseldorf, Cologne et Erftstadt ainsi qu'en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, à Monaco, au Luxembourg et en Grande-Bretagne.

Des suspects allemands, autrichiens et anglais

Adler a confirmé les perquisitions dans ses bureaux de Luxembourg et de Berlin et a déclaré coopérer avec les autorités. Selon le parquet, les suspects sont des ressortissants allemands, autrichiens et anglais âgés de 38 à 66 ans. Il leur est reproché d'avoir présenté de manière inexacte les bilans d'Adler Real Estate - dont le groupe Adler détient 97% - entre 2018 et 2020 ou d'y avoir contribué. Les noms des prévenus n'ont pas été communiqués.

Les enquêteurs soupçonnent d'une part que des contrats de conseil ont été conclus et payés sans contrepartie. D'autre part, ils soupçonnent des transactions fictives qui auraient permis de faire grimper artificiellement les évaluations des biens immobiliers. Ils auraient ainsi présenté le taux de prêt d'Adler comme étant meilleur qu'il ne l'était en réalité et auraient ainsi trompé le marché des capitaux.

Adler est en crise depuis octobre 2021, lorsque le vendeur à découvert Fraser Perring a publié un rapport accablant sur le bailleur. Perrings Viceroy Research y accusait Adler de fraude et critiquait le rôle de l'homme d'affaires autrichien Cevdet Caner au sein du groupe. Il y a un peu plus d'un an, le parquet avait ouvert une enquête contre Adler suite à une plainte pénale de l'autorité de surveillance financière Bafin. Celle-ci portait sur la vente en 2019 d'un bien immobilier à Düsseldorf-Gerresheim pour 375 millions d'euros à une société contrôlée par le beau-frère de Caner, comme l'avait alors rapporté Bloomberg.

Des actions en chute libre

Les actions d'Adler ont chuté de 98% au cours des deux dernières années, car le groupe n'a jamais pu réfuter de manière convaincante les accusations de Viceroy, ce qui lui a notamment fait perdre son commissaire aux comptes. Le groupe immobilier tente à présent de vendre des biens immobiliers après que les créanciers ont accepté une restructuration de plus de 6 milliards d'euros de dettes.

Perring affirme que Caner et certains de ses partenaires commerciaux se sont enrichis au détriment des actionnaires d'Adler et des détenteurs d'obligations. Cela aurait été fait en vendant des actifs à des parties liées non mentionnées et en prélevant des frais non mentionnés de l'entreprise.

Caner n'a pas répondu dans un premier temps aux demandes de commentaires.

Selon la BaFin, la vente de Gerresheim était à l'époque surévaluée de 233 millions d'euros. La transaction, qui a finalement été annulée, avait également été citée par Perring comme un exemple de la manière dont une poignée d'investisseurs s'étaient enrichis en réalisant des deals dans l'environnement d'Adler.