Deux personnes ont été poignardées dans les toilettes d'un bar

Une fouille de sécurité a permis de retrouver un couteau et de la drogue sur l'auteur présumé des faits. © PHOTO: Anouk Antony

L’alerte a été donnée hier après-midi, aux alentours de 14h30. Deux personnes ont reçu un coup de couteau dans le dos dans un bar de la Grand-Rue à Grevenmacher.

Grâce à un témoin de la scène, la police a pu suivre la direction dans laquelle l’auteur présumé des faits avait pris la fuite. L'homme a été immobilisé par les agents et une fouille de sécurité a permis de retrouver un couteau et de la drogue sur lui.

Les deux victimes ont quant à elles reçu les premiers soins de la part des services de secours et ont ensuite été transportées à l'hôpital. Il a été possible d'apprendre que les coups et blessures avaient eu lieu dans les toilettes de l'établissement.

Le parquet a été informé de l'agression violente et de la saisie de près de 90 grammes de marijuana et d'environ 20 grammes de haschisch, à la suite de quoi l'arrestation de l'homme a été ordonnée. Ce dernier a été présenté ce dimanche matin à un juge d'instruction.