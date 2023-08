Deux super Lunes à voir dans le ciel luxembourgeois d'ici fin août

La super Lune apparaît plus grande et plus brillante qu'une pleine Lune habituelle. © PHOTO: Shutterstock

Le mois d'août sera riche en événements astronomiques. Outre la nuit des Perséides, à la mi-août, les amateurs d'astronomie seront comblés ce mois-ci puisqu'ils pourront admirer deux super Lunes.

Si vous en avez l'occasion, levez donc les yeux ce mardi soir, puisque la première de ces super Lunes, baptisée la super Lune de l'Esturgeon, sera visible dans le ciel luxembourgeois. Elle sera à son apogée vers 20h30. Du moins, si la météo capricieuse de ces derniers jours le permet... Ce qui n'est pas gagné, puisque MeteoLux annonce dans son dernier bulletin des averses jusqu'en première partie de soirée puis une nébulosité qui augmentera jusqu'en fin de soirée.

Une lune plus brillante

Mais pourquoi appelle-t-on cela une super Lune? Une super lune orbite un peu plus près de la Terre que la moyenne, ce qui lui donne une apparence légèrement plus grande et plus brillante que les pleines lunes habituelles. Ce 1er août, la Lune évoluera à un peu plus de 357.000 kilomètres, alors que sa distance par rapport à la Terre est en moyenne de 382.900 kilomètres.

Comme le souligne la Nasa sur son site internet, les super Lunes ne se produisent que trois à quatre fois par an et apparaissent toujours consécutivement.

Si le ciel ne se dégage pas assez ce mardi soir pour observer le phénomène, une séance de rattrapage est prévue fin août. Une super Lune bleue sera en effet visible dans le ciel le 31 août.

Un phénomène qui n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans

Des pleines lunes ont lieu tous les mois. Mais en raison de la durée des phases de l'astre lunaire, qui prennent en réalité 29,5 jours , une 13e pleine lune est visible tous les deux ans et demi. Cette pleine lune supplémentaire ne correspond pas au schéma de dénomination normal et est donc appelée «lune bleue». Mais cela n'a rien à voir avec la couleur de l'astre lunaire, mais plutôt par rapport au fait que le phénomène reste relativement rare.

Et il faudra en profiter car la prochaine «lune bleue» fera son apparition dans le ciel seulement en mai 2026.