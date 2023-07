«Differdange est l'une des communes les moins endettées»

Share this with email

Guy Altmeisch (LSAP) est pour beaucoup un inconnu. Jusqu'à présent, cet homme de 64 ans n'est apparu qu'en tant que conseiller communal. En tant que bourgmestre de la troisième plus grande commune du Luxembourg, il aura désormais la responsabilité de près de 30.000 personnes. Dans un entretien, l'intéressé explique les raisons du triomphe du LSAP et ce qui va désormais changer pour la Cité du Fer.

Lire aussi :«Il y a un problème d'insécurité à Differdange, il ne faut pas le nier»

Guy Altmeisch, comment êtes-vous venu à la politique et pourquoi êtes-vous au LSAP ? Mon père était déjà membre du LSAP. À la maison, la politique était à l'ordre du jour. Nicolas Eickmann, monument du LSAP en tant que député-maire dans les années 1980, m'a incité à devenir membre. À l'époque, j'étais encore relativement jeune (23 ans) et je ne pouvais faire de la politique qu'en deuxième ligne, car mon métier de policier était incompatible avec celui d'homme politique actif.

J'ai toujours été proche de la politique en étant membre du comité du syndicat de police SNPGL, puis vice-président entre 1999 et 2014, et je prévoyais de devenir moi-même actif en première ligne lorsque l'occasion se présenterait à la retraite.

En bref Jusqu'à l'âge de 18 ans, Guy Altmeisch vit à Belvaux. Après trois ans de service militaire à Diekirch, il est attiré par la Cité du Fer. S'ensuit une carrière dans la police, avec des passages à Differdange, dans la capitale et à Belvaux, où il était responsable du commissariat de police. Depuis huit ans, cet homme de 64 ans est à la retraite. Guy Altmeisch est marié et père de deux fils, nés de deux mariages différents.

Vous imaginiez-vous devenir un jour bourgmestre de Differdange ? Non, bien sûr que non. Je me suis présenté une première fois aux élections en 2017 et suis entré au conseil communal en tant que quatrième élu du LSAP, ce qui était déjà un beau succès. Après les six dernières années de politique d'opposition, nous avions décidé, en tant que LSAP de Differdange, de nous renouveler. Nous avons constitué une liste solide. Le résultat nous donne raison.

Bien sûr, on ne participe pas aux élections pour être le dernier. Mais on n'y va pas non plus en se disant qu'on sera le premier. C'est l'électeur qui décide. Je suis reconnaissant de ce résultat. Au début, nous avons été critiqués pour notre quatuor de tête. Mais nous voulions nous adresser à la plus grande masse possible de la population et représenter les différents groupes d'âge.

Je me suis occupé d'environ 650 enfants. Cela représente 1.300 parents

Inédit, ce concept d'un quatuor de tête semble avoir fonctionné. Le succès est-il aussi dû à cela ? Il est effectivement rare d'avoir quatre candidats de premier plan. Ce n'est qu'un facteur. C'est l'interaction de différents éléments qui mène au succès. L'un d'entre eux est de ne pas avoir peur de la nouveauté. Il faut écouter son instinct et ne pas trop se laisser influencer par l'extérieur.

Comment expliquez-vous que vous ayez obtenu le plus de voix ? Dans le quatuor, j'étais le seul à avoir déjà été élu. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en tant que président de la commission des jeunes du FC Differdange 03, je me suis occupé d'environ 650 enfants. Cela représente 1.300 parents. Je vis dans la commune depuis 40 ans. J'aborde les gens avec un caractère ouvert. Ce contact est une bonne base pour obtenir de nombreuses voix.

Après les élections, vous avez d'abord eu des discussions avec le CSV. Avez-vous également discuté avec d'autres partis ? J'ai été contacté par déi gréng et le DP. Mais les discussions avec le CSV ont été directement positives et se sont déroulées sur un ton collégial. Simplement juste, propre et agréable. Comme devrait l'être la politique à la base, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Tout ça doit me faire plaisir, je ne le fais pas pour l'argent. Cela fait maintenant 14 jours que je suis en fonction et je me rends avec plaisir à la commune. Si cela devait changer un jour, j'arrêterais.

Comment décririez-vous votre style politique ? Le style politique ne doit pas, selon moi, se distinguer du style de vie. Je veux rester comme je suis, être un bourgmestre de proximité. Proche des gens, à l'écoute. Si j'y parviens, j'aurai atteint mon objectif en tant que politicien.

Un dossier sécurité ne doit pas être (...) un document qui disparaît dans un tiroir

Qu'est-ce qui différencie une coalition LSAP/CSV d'une coalition déi gréng/CSV ? Nous essayons de faire une politique avec le citoyen pour le citoyen, nous voulons le responsabiliser et l'intégrer. L'élaboration d'un concept de sécurité a toujours été ma principale préoccupation. Il y a quelques années, une réunion a été organisée avec les citoyens, puis plus rien n'est venu. Or, un dossier de sécurité doit être vivant. Il ne doit pas s'agir d'un document qui disparaît dans un tiroir comme une brochure.

Qui connaît mieux son quartier que les gens qui y vivent ? Personne ! Aucun politicien, aucun policier, aucun travailleur de rue. Les gens savent ce dont ils ont besoin. La politique devrait aider dans ce domaine. Une commission de sécurité devrait être créée dans les différents quartiers. Ces personnes se verraient une fois par mois et parleraient de leur quartier. En outre, les habitants d'un quartier doivent recevoir un petit budget pour réaliser différentes choses, comme des bancs, des lampadaires, des toilettes publiques ou des fontaines à boire qui font défaut. De cette manière, on incite les gens à réfléchir. C'est ce qui fait pour moi la grande différence, cette valeur ajoutée que nous, les socialistes, apportons à la législature. Et cela en collaboration avec le CSV, qui suit cette voie à cent pour cent avec nous. Nos deux programmes électoraux ne sont pas éloignés d'un kilomètre. Les deux parties ont dû mettre de l'eau dans leur vin, mais celui-ci a toujours le goût du vin.

Chaque enfant doit avoir les mêmes chances à l'école

Quels autres thèmes vous tiennent particulièrement à cœur ? Les infrastructures sportives. Depuis 2017, il y a eu un afflux de 3.000 personnes. Les infrastructures sportives n'ont pas augmenté dans la même mesure. De plus, Differdange est entourée à près de 70% de forêts. Nous voulons inclure la verdure dans les quartiers résidentiels. Les terrains communaux doivent être utilisés pour des espaces verts, des parcs, des terrains de jeux. L'égalité des chances nous tient également à cœur. Chaque enfant doit avoir les mêmes chances à l'école. Nous devons réguler le trafic professionnel autour des écoles et maîtriser le trafic de transit grâce à un nouveau concept.

Tom Ulveling occupe à nouveau la fonction de premier échevin. En tant que politicien le plus expérimenté du conseil échevinal, est-il en quelque sorte votre bras droit, celui sur lequel vous pouvez compter pour vous aider et vous conseiller ? Oui, c'est un bras droit en qui j'ai entièrement confiance. Il y a une atmosphère collégiale qui s'harmonise parfaitement. J'y attache beaucoup d'importance. Comme je viens du football, je joue au ballon et non à l'homme. Je suis heureux d'avoir Tom Ulveling à mes côtés, le métier de maire ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de discussion sur le poste de maire.

Vous êtes également échevin des finances. Selon une réponse du ministère de l'Intérieur à une question parlementaire, Differdange est relativement endettée en chiffres absolus, avec 51 millions d'euros. Ces chiffres sont faux. Nous avons deux préfinancements en cours. Premièrement, en raison du nouveau commissariat de police et deuxièmement, en raison de l'école internationale (EIDE). Cela représente plusieurs millions qui seront remboursés par l'État. Differdange est l'une des communes les moins endettées par habitant.

Votre parti vous a-t-il également demandé de participer aux élections nationales ? J'ai été contacté deux jours après les élections communales. J'ai pris un jour de congé, mais en raison de mon âge et parce que la gestion d'une commune est un terrain inconnu pour moi, j'ai conclu que je devais me concentrer sur Differdange.

Cela vous aurait-il intéressé en principe, dans l'hypothèse où vous ne seriez pas devenu maire ? La question concernant les élections nationales ne vient-elle pas du fait que je suis devenu maire ? C'est une conséquence du résultat des élections. En principe, je ne suis pas vraiment un partisan du double mandat. J'ai suffisamment de travail. Les premiers jours, j'ai eu des journées de travail intensives de 12 à 13 heures. Le métier de policier a beaucoup de facettes, celui de bourgmestre en a au moins autant.

Voici la composition du nouveau collège échevinal Le Conseil échevinal de Differdange se compose de : Guy Altmeisch (LSAP), Tom Ulveling (CSV), Thierry Wagner (LSAP), Jerry Hartung (CSV) et Fred Bertinelli (LSAP). Après quatre ans de mandat, Fred Bertinelli cédera son poste au CSV.

Adaptation : Charles Michel