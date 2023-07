Douze hôtels Luxair impactés par le gigantesque incendie de Rhodes

Au total, douze hôtels se trouvant sur les localités de Lardos, Kiotari, Gennadi, et Lindos ont dû être évacués. © PHOTO: AFP

Il s'agit de l'une des îles grecques les plus touristiques. Rhodes est ravagée par un gigantesque feu de forêt qui s'est déclaré le 18 juillet dernier, entraînant l'évacuation de 30.000 personnes, le samedi 24 juillet. Parmi ces rescapés, se trouvaient 80 clients de la compagnie aérienne Luxair, qui a procédé à un rapatriement de ses touristes sur des vols réguliers, samedi 22 et dimanche 23 juillet.

Alors que la canicule qui persiste ne laisse pas présager une amélioration de la situation avant le milieu de semaine, selon le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, la compagnie luxembourgeoise a entrepris une série de mesures pour assurer la sécurité de ses clients. «Depuis samedi 22 juillet, une unité de crise suit de près et constamment la situation, afin de garantir aux clients Luxair et LuxairTours toute l'assistance et le soutien nécessaires», fait notamment savoir l'entreprise dans un communiqué de presse publié ce mardi 25 juillet.

Au total, 12 hôtels où séjournaient des clients de la compagnie aérienne ont été concernés par une évacuation. Ces derniers sont situés au sud-est de l'île, sur les localités de Lardos, Kiotari, Gennadi, et Lindos, une ville touristique très fréquentée pour son acropole. Sur place, des guides Luxair dédiés sont en communication avec les voyageurs touchés, à qui il a été proposé de poursuivre leur séjour dans un hôtel alternatif.

Changement de destination, remises et bons

Les touristes devant séjourner dans l'un de ces douze hôtels prochainement ont, eux aussi, été contactés. «Des options alternatives leurs ont été présentées, telles que les relocaliser dans d'autres hôtels au nord de l'île ou en proposant un changement de destination», indique Luxair.

Les voyageurs ayant prévu de prendre le chemin de Rhodes à bord d'un avion Luxair à partir de ce jeudi 27 juillet se sont vu proposer l'annulation sans frais pour leurs vols et forfaits. LuxairTours entend par ailleurs faciliter les changements d'hôtel ou de destination en offrant à ses clients une réduction supplémentaire de 100 euros par adulte.

Pour les personnes ayant effectué une réservation avec un forfait vacances entre le 30 juillet et le 5 août et séjournant dans l'un des douze hôtels se situant dans les zones sinistrées, des alternatives de séjour seront proposées «et la possibilité de modifier le séjour dans un autre hôtel de l'île ou dans une autre destination, ainsi qu'une remise de 100 € par adulte» sera également offert. À noter que dans l'absence d'alternative concluante, la compagnie offrira à ses clients un bon pour un prochain voyage.

En raison de la gravité de la situation, la compagnie aérienne luxembourgeoise affirme par ailleurs comprendre que «certains passagers qui ont réservé un forfait vacances dans un hôtel non touché par les incendies de forêt à Rhodes pourraient ne pas vouloir visiter l'île cette année». Les voyageurs dans cette situation sont autorisés à modifier tout départ pour Rhodes jusqu'au 29 juillet inclus. A partir du 30 juillet, les règles de modification standard seront à nouveau en vigueur, conclut Luxair, qui dit suivre de près la situation à Rhodes ainsi qu'à Corfou, et affirme se tenir «prête à agir immédiatement auprès de ses voyageurs en cas de besoin».