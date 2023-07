DP: «Aucune marge de manœuvre financière»

Des regrets sur la réforme fiscale non tenue et une bonne note pour la coalition, voilà en substance ce que retient le DP de son mandat parlementaire.

«Nous regrettons de ne pas avoir pu obtenir d'allègements fiscaux», a déclaré lundi le président du groupe libéral Gilles Baum lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture avant les grandes vacances d'été, suivie d'un repas. Le DP avait invité les représentants des médias au restaurant Um Plateau, au Grund, dans la capitale.

Gilles Baum avait également une explication pour justifier pourquoi cette promesse électorale essentielle des libéraux était restée lettre morte: environ trois milliards d'euros de dépenses imprévues ont été nécessaires pour faire face à la crise énergétique, après que les coûts de l'énergie aient crevé le plafond avec la guerre d'agression des Russes contre l'Ukraine. Puis encore trois milliards de plus pour les aides de l'État, comme le congé parental spécial et l'allocation de chômage partiel, dans le contexte de la crise sanitaire. Il n'y avait «aucune marge de manœuvre financière», selon le député DP. Mais ces mesures étaient justes et importantes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, a-t-il ajouté.

Le transport public gratuit a permis d'accroître la notoriété du Luxembourg au niveau international. Gilles Baum Le président du groupe DP

C'est pourquoi les libéraux ont inscrit sans hésiter la réforme fiscale dans leur programme électoral et l'ont reportée à la prochaine législature, s'ils sont encore membres d'un gouvernement. Elles devront alors être mises en place l'une après l'autre et ce, «de manière à ne pas favoriser un modèle familial par rapport à un autre», selon Gilles Baum.

Les députés DP se sont attribués une bonne note pour leur rétrospective de la législature. Outre une gestion de crise réussie, des projets importants ont été mis en œuvre, notamment la gratuité des transports publics, qui «a permis au Luxembourg d'accroître sa notoriété au niveau international», mais aussi l'accessibilité des bâtiments publics pour les personnes handicapées.

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, il s'est passé «énormément de choses», poursuit Gilles Baum, sans toutefois aborder plus en détail les critiques des syndicats concernant la scolarité obligatoire prolongée à 18 ans. Après le vote du Parlement la semaine dernière, le syndicat des enseignants Feduse avait critiqué dans un communiqué de presse le fait que le DP, avec le ministre de l'Éducation Claude Meisch, avait fait fi des nombreuses critiques exprimées par les élèves et les chambres professionnelles.

Projet de loi DP dans la dernière ligne droite

Comme souvent en fin de législature, on assiste ces jours-ci à un véritable sprint final à la Chambre. Le Parlement a spécialement prolongé sa session d'une semaine pour pouvoir traiter la montagne de projets de loi: 92 projets ont été inscrits sur une liste d'urgence, la plupart d'entre eux ont été adoptés, a souligné Gilles Baum. Quelques grands projets sur lesquels les députés doivent encore débattre et voter sont prévus pour cette semaine de clôture.

Le nouveau ministre de la Famille, Max Hahn, a également inscrit à son agenda la loi sur l'intégration (Vivre ensemble), dont le rapport final a été adopté lundi 17 juillet par la commission de la Famille, ainsi que la loi sur l'assurance qualité dans les maisons de retraite, qui a dû être remaniée à trois reprises après que le Conseil d'État a émis de nombreuses critiques et qui sera également débattue jeudi 20 juillet en séance plénière.

À partir de février 2022, le Parlement est «passé en mode de crise covid 19», selon Gilles Baum, qui rappelle combien d'argent a été dépensé pour la gestion de la situation sanitaire. Les libéraux revendiquent comme succès essentiel les résultats des trois tripartites du printemps et de l'automne 2022 ainsi que du printemps 2023, convoquées par la coalition bleu-rouge-vert au cours des deux dernières années. Pour leur campagne électorale, les libéraux veulent faire du pouvoir d'achat et de la politique du logement leurs priorités.