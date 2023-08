Du Luxembourg à Lisbonne pour prier avec le Pape

Diogo et Gil font partie du groupe de 150 pèlerins qui se sont rendus du Grand-Duché au Portugal pour participer aux Journées mondiales de la Jeunesse. «Voir le Pape sur la terre de nos parents a une grande signification.»

Diogo Gomes Costa et Gil Veloso, tous deux âgés de 24 ans, ne cachent pas leur enthousiasme à l'idée de participer aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) au Portugal.

«Nous étions déjà aux JMJ en Pologne en 2016 mais ici, au Portugal, le cœur bat plus fort parce que nous parlons ce qui est aussi notre langue, celle du pays de nos parents. Assister aux célébrations du pape François au Portugal a une grande signification», expliquent les deux jeunes hommes à l'entrée de la place Campo Pequeno de Lisbonne, lors d'une visite des lieux avec d'autres membres du groupe luxembourgeois mercredi après-midi.

Les deux habitants d'Echternach sont servants d'autel et font partie des quelque 150 pèlerins qui ont quitté le Luxembourg la semaine dernière, à bord de plusieurs bus, pour participer à ces JMJ au Portugal.

Ils ont été rejoints par d'autres jeunes qui ont fait de l'auto-stop depuis le Grand-Duché jusqu'au Portugal. Au total, la «délégation luxembourgeoise» est composé de 280 pèlerins. «De nombreux jeunes de différentes parties du monde sont venus au Luxembourg pour nous accompagner pendant le voyage et ces journées, notamment d'Australie, du Vanuatu, du Vietnam, d'Éthiopie et de Thaïlande. En chemin, nous nous sommes arrêtés à Lourdes, en France et en Espagne, où d'autres pèlerins nous ont rejoints», explique Gil Veloso, aux côtés de Diogo Gomes Costa, à l'ombre d'un arbre par un après-midi ensoleillé à Lisbonne.

Gil Veloso et Diogo Gomes Costa à Lisbonne. © PHOTO: DR

Près d'une semaine à Braga avant les JMJ

Le groupe a quitté le Luxembourg le 22 juillet et est arrivé à Braga le 24 juillet. Ils ont passé près d'une semaine dans le diocèse de Cabeceiras de Basto, avant de se rendre à Lisbonne, à la veille du début des JMJ, qui ont commencé mardi et se terminent dimanche.

Le cardinal Hollerich a célébré la messe à Fátima à la veille des JMJ. © PHOTO: Gil Veloso

En cours de route, le groupe luxembourgeois a fait un détour par Fatima. «Nous étions au sanctuaire pour la messe célébrée par notre cardinal Jean-Claude Hollerich lundi. C'était un beau moment de voir l'archevêque du Luxembourg, d'un petit pays, célébrer la messe pour environ 10.000 personnes. M. le cardinal a dit la messe en portugais, en français et en allemand. Il y avait des jeunes du monde entier venus participer aux JMJ», raconte Gil Veloso.

Ils se sont ensuite rendus dans la capitale portugaise. «C'est toujours une expérience fantastique de participer à cet événement, où nous rencontrons des jeunes du monde entier, où nous nous amusons et où nous prions ensemble lors des célébrations religieuses», explique Diogo Gomes Costa. Pour ce lusodescendant et son ami Gil Veloso, le point culminant de ces JMJ «sera sans aucun doute la célébration de la messe par le pape dimanche prochain», à laquelle ils assisteront dans le parc du Tage et prieront avec le souverain pontife.

À Lisbonne, on estime qu'environ un million de personnes participeront à cette messe, colorant la ville des drapeaux et des couleurs des 151 pays représentés, dont le Luxembourg. C'est «avec une grande fierté que nous représentons ici le Luxembourg», soulignent les deux jeunes.

Une messe particulière

Comme le groupe est nombreux, il finit par se partager entre les activités et rencontres des JMJ, et les visites de la ville. Mercredi après-midi, seuls quelques-uns ont visité la Praça de Toros à Lisbonne. Le soir, Diogo et Gil, parmi une trentaine de jeunes servants d'autel venus du seul Luxembourg, se sont retrouvés pour une messe spéciale à l'intention de ces représentants dans l'église Saint-Jean-de-Brito.

«Le programme est très intense, mais nous aimons tout, surtout parce que tout cela se déroule à Lisbonne. Nous avons aussi beaucoup aimé participer aux JMJ en Pologne, mais à l'époque la sécurité était beaucoup plus grande, à cause du danger des attentats», se souvient Diogo, dont les parents sont originaires de Póvoa de Lanhoso, dans le district de Braga. Les parents de Gil Veloso sont nés à Amares, une ville du même district.

Une Eglise qui ne fait rien pour les jeunes ne dure pas longtemps. Les jeunes sont son avenir. Gil Veloso Pèlerin luxembourgeois aux JMJ

Outre les JMJ en Pologne, Gil Veloso s'est également rendu à Rome pour une rencontre entre des catholiques luxembourgeois et le prédécesseur de François, le pape Benoît XVI, en 2009. «Cela m'a aussi marqué, mais j'avoue que j'étais petit, âgé d'une dizaine d'années, et je ne me souviens pas de tout», confie-t-il.

Et quelles sont les demandes de leurs parents portugais pour les prières de ces deux enfants lors de la messe célébrée par François dimanche? «Ma mère m'a demandé de prier pour ma grand-mère. Elle vit toujours, elle va bien, mais elle est déjà vieille», raconte Gil Veloso.

En vacances jusqu'à la fin du mois d'août au Portugal

«Mes parents m'ont demandé de prier pour notre famille», enchaîne Diogo, qui a terminé cette année son master en architecture à l'Université du Luxembourg. Gil Veloso vient du secteur de la communication et travaille au service de presse de l'Église catholique du Luxembourg, où il est digital content manager.

Les deux jeunes aimeraient demander au pape François de poursuivre la bonne mission qu'il accomplit auprès des jeunes du monde entier. «Une Eglise qui ne fait rien pour les jeunes ne dure pas longtemps. Les jeunes sont son avenir. Alors si nous pouvions être avec le Pape, nous lui rappellerions tout ce que notre génération a fait pour l'Église et ce qui pourrait encore être amélioré», souligne Gil Veloso, son ami Diogo étant tout à fait d'accord.

Après les JMJ, les deux lusodescendants resteront au Portugal et ne retourneront pas avec le groupe au Luxembourg. «Je pars en vacances jusqu'à la fin du mois d'août avec ma famille», précise Diogo. Gil Veloso en fera de même.

Cet article a été publié initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Pascal Mittelberger.