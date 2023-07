E. Leclerc rachète Cora, Match et Smatch Luxembourg

Les groupes Louis Delhaize et E. Leclerc sont parvenus à un accord pour la reprise des magasins Cora, Match et Smarch du Luxembourg.

Deux hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité sont concernés par ce rachat. © PHOTO: Charles Caratini

Après la vente de ses supermarchés Cora, Match à Carrefour en France, le groupe Louis Delhaize se sépare de ces mêmes enseignes au Luxembourg. Mais cette fois-ci, c'est un autre géant français qui a été retenu.

E. Leclerc et Louis Delhaize annoncent en effet la signature d'un accord en vue pour la reprise de l'ensemble du parc de magasins Cora, Match et Smatch au Grand-Duché. On parle ici de 2 hypermarchés, situés à Foetz et City Concorde, et de 25 supermarchés et magasins de proximité répartis dans tout le pays. Dans un communiqué de presse, les deux groupes indiquent conjointement que cette opération «offrira de nouvelles opportunités de croissance» aux points de vente.

1.200 emplois

Pour E. Leclerc, leader sur le marché français, avec 22,8% de parts de marché et un chiffre d'affaires en 2022 de 44,13 milliards d'euros, l'enjeu est de taille, puisque le groupe ne s'était pas encore implanté sur le territoire du Luxembourg. Ce rachat permettra donc à l'entreprise française de renforcer sa présence sur le marché européen, mais également de «développer son modèle» et d'«apporter son savoir-faire aux équipes en place», estiment les deux groupes.

La reprise effective des magasins Cora, Match et Smatch Luxembourg interviendra au dernier trimestre 2023. Au total, ce sont 1.200 salariés qui se retrouvent concernés par ce rachat, mais aucun d'entre eux ne se trouvera menacé, E. Leclerc annonçant maintenir les emplois. À noter que pour approvisionner ses 27 points de vente, le géant français compte sur le soutien de sa centrale implantée dans l'Est de la France.