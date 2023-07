Echternach reste assise sur la majeure partie des coûts des inondations

Share this with email







La ville d'Echternach, durement touchée par les inondations en 2021, doit encore aujourd'hui faire face aux conséquences de l'inondation. Certes, la plupart des dégâts aux magasins et aux habitations ont été réparés et les taches d'eau ont disparu, mais la catastrophe a creusé un énorme trou dans les caisses de la ville. Le conseil échevinal avait placé de grands espoirs dans le paquet d'aide du gouvernement, mais la déception se répand désormais parmi les politiciens communaux.

Au tournant de l'année 2021/2022, le ministère de l'Intérieur avait déjà versé 900.000 euros de ce paquet à la commune. Cette somme n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, avait déclaré le bourgmestre Yves Wengler l'année dernière. Pour le deuxième anniversaire, le ministère de l'Intérieur annonce que les 900.000 euros seront maintenus. «Nous avons vérifié les nombreuses factures envoyées par la commune d'Echternach et nous avons tout trié. Je peux dire qu'il n'y aura plus rien de notre part», résume Alain Becker, premier conseiller d'Etat au ministère de l'Intérieur.

Beaucoup de choses ne sont pas remboursées

L'administration communale d'Echternach avait déposé une épaisse pile de devis et de factures auprès du ministère de l'Intérieur. A l'hôtel de ville, on parle d'un total de 800 pièces justificatives. Alain Becker explique que l'examen de tous ces documents a pris beaucoup de temps.

Le problème, de son point de vue: «Echternach nous a remis une énorme liste de dépenses liées aux inondations. Cependant, la plupart d'entre elles n'entrent pas dans les critères d'indemnisation des inondations». Becker cite par exemple les subventions accordées aux associations touchées par les inondations ou les frais de nourriture pour les équipes de nettoyage qui ont travaillé dans les jours suivant la catastrophe naturelle. «Bien sûr, toutes ces dépenses sont compréhensibles et il est bon que la commune les ait payées. Mais elles n'entrent pas dans nos critères», explique Alain Becker.

Le soir même du 15 juillet 2021, le Conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Xavier Bettel avait débloqué 50 millions d'euros pour les victimes des inondations. Les subventions s'adressaient aussi bien aux communes qu'aux particuliers et aux entreprises sinistrés. En outre, l'UE a mis 1,8 million d'euros à la disposition du Luxembourg.

Un examen minutieux

Au ministère de l'Intérieur, un groupe de travail spécifique examine jusqu'à présent les factures et les demandes des communes. «Nous essayons de leur répondre rapidement et ensuite de leur verser l'argent rapidement», explique Alain Becker. Les collaborateurs doivent néanmoins être très attentifs. Il est en effet déjà arrivé que des communes soumettent certaines dépenses en double.

La couverture d'assurance joue également un rôle. Les communes touchées par les inondations doivent d'abord vérifier si les assurances ne couvrent pas les dommages aux bâtiments. Seuls les dommages qui ne sont pas couverts peuvent être réclamés au ministère de l'Intérieur.

Dans le cas d'Echternach, la commune a reçu 2,1 millions d'euros de dédommagement de la part des assurances, soit plus du double de l'argent versé par l'État.

Les critères pour obtenir des indemnités du ministère de l'Intérieur sont très clairs, explique Alain Becker. Les dommages causés aux bâtiments appartenant à une commune ou à un syndicat de communes et aux objets qui y sont entreposés sont pris en charge. Les terrains tels que les parcs ou les terrains de football en font également partie.

Un bilan désastreux

A Echternach, la liste des installations communales endommagées est longue: le parc avec son terrain de tennis et son mini-golf était sous l'eau, tout comme la piscine et le gymnase, qui ont été démolis entre-temps - les deux devaient toutefois être remplacés par un nouveau bâtiment. Le terrain de football situé derrière la gare routière a également été fortement détruit - ce n'est pas la Sauer qui en est responsable, mais la Lëtschebaach et la Lauterburerbaach, qui avaient fortement gonflé pendant la nuit des inondations. En outre, le conseil communal nouvellement élu discutera prochainement de la question de savoir s'il est encore rentable de rénover le bâtiment de l'école primaire Millermoaler ("Witrys-Schoul"), vieux de 20 ans, dont le rez-de-chaussée a également été inondé.

Les travaux de reconstruction des bâtiments endommagés sont en cours à Echternach. Après la démolition récente du gymnase et de la piscine, par exemple, le complexe sportif, dont le coût est estimé à 58 millions d'euros, sera mis en chantier après les vacances d'été.

Alain Becker lève cependant le doigt sur le thème des nouvelles constructions. Certaines communes veulent construire sur le même terrain des bâtiments similaires à ceux d'avant, avec des fonds publics, pour remplacer les salles de sport et les écoles endommagées. Le ministère de l'Intérieur ne voit pas cela d'un bon œil, car ces bâtiments flambant neufs pourraient à nouveau être victimes de la prochaine inondation. Sous le slogan "Build Back Better", le ministère favorise donc la construction de nouveaux bâtiments sur d'autres sites, à l'abri des inondations. «Pour cela, nous accordons des subventions supplémentaires», explique Becker. Par manque d'alternatives, Echternach construit certes à nouveau sur les rives de la Sauer, mais veille à ce que la construction soit à l'abri des inondations, avec un sous-sol inondable. «La plupart des projets sont justifiés».

Le conseil échevinal qui a prêté serment ce jeudi abordera le sujet des indemnités lors d'un entretien au ministère de l'Intérieur après les vacances d'été. L'échevin Ben Scheuer veut alors clarifier si les 900.000 euros déjà versés sont vraiment le dernier mot du ministère de l'Intérieur. Il est conscient que certaines des 800 factures présentées ont peut-être été écartées. Mais pour la majeure partie des coûts liés aux inondations, la commune aurait droit à une indemnisation, pense Scheuer. «Je pense que la plupart des 800 factures sont justifiées», dit-il.

Il estime que les dommages purs causés par les inondations à Echternach se situent entre 7 et 8 millions d'euros. Si l'on tient compte des coûts du gymnase provisoire et de l'école en conteneurs au Campus Gare, la somme s'élève à 20 millions d'euros.

Si le ministère de l'Intérieur devait maintenir sa position, l'État et l'assurance n'indemniseraient qu'à hauteur de 3 millions d'euros. La commune, déjà fortement endettée, resterait assise sur le reste.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin