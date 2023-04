Élections communales: 50.084 étrangers inscrits

Politique

En mars et avril, les autorités ont enregistré 17.887 nouvelles inscriptions! Mais, proportionnellement, cela reste moins qu'en 2017. Explications.

«Un succès? Oui et non. Non, car ce n'est pas suffisant, mais oui car il y a deux mois de cela, je ne pensais pas y arriver...» Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen a le sens de la concision. Depuis plusieurs semaines, elle file rendez-vous aux médias pour faire le point sur le taux d'inscription des résidents étrangers en vue des élections communales du 11 juin. Après le Café de Bonnevoie, c'était au tour, ce mercredi, du Café Wëllem d'accueillir la ministre accompagnée de Sylvain Besch, directeur du Centre d'études et de formations interculturelles et sociales (Cefis), et de Serge Hoffmann, vice-président du Syvicol.

C'est donc au 1er étage de l'établissement, avec vue imprenable sur le chantier place Guillaume, que Corinne Cahen annonce le taux définitif d'inscription (19,8%) tout en prenant soin de le relativiser par rapport à celui de 2017 (22,8%). «Il faut comparer ce qui est comparable. Or, cette année, les listes électorales étaient aussi ouvertes aux étrangers présents depuis moins de cinq ans sur le territoire.» Cette précision, importante, permet d'expliquer ce contraste entre cette baisse du taux avec l'augmentation «en valeur absolue» du nombre d'étrangers inscrits sur les listes. «Et ce alors que nombreux d'entre eux ont, depuis 2017, obtenu leur naturalisation...»

Lors de ces élections communales 2023, ils seront précisément 50.084 résidents étrangers inscrits. Soit une augmentation de 31% par rapport à 2017 (34.638). Et ce grâce, notamment, aux mois de mars et d'avril qui ont respectivement enregistré 9.139 et 8.748 inscriptions. Cette ruée à l'approche de la date de clôture est assez banale et n'est pas propre au Grand-Duché. «Le grand problème, fait remarquer Sylvain Besch, c'est qu'entre les deux élections, c'est-à-dire en cinq ans, il n'y a quasiment pas eu de nouvelles inscriptions. Les gens s'y prennent à la dernière minute. Heureusement qu'il y a eu une campagne d'informations car le taux d'inscription ne serait pas celui-ci...»

Le ministère de la Famille et de l'Intégration chiffre le budget de la campagne «Je peux voter», lancée en mai 2022 lors du Festival des migrations, à 200.000 euros («80.000 euros en 2022, 120.000 euros en 2023). «Il y a quelques semaines, en me rendant à la Chambre de commerce des femmes indiennes (WICCI), le taux d'inscription dans la communauté indienne était de 5,7%. Au final, il est de 25,6%...»

Le 11 juin 2023, ils seront donc 50.084 résidents étrangers à pouvoir se rendre aux urnes. «Quand on sait que le Luxembourg en accueille environ 25.000 de plus chaque année», relativise à son tour Sylvain Besch avant d'ajouter: «Il y a toujours différentes manières d'interpréter des données...»

De toute évidence, le nombre de résidents étrangers sur les listes électorales pourrait être plus important. «Ce qui revient souvent, c'est que les gens disent être mal informés. En raison notamment de la barrière de la langue, mais aussi du délai entre le dépôt de la liste des candidats et la date de clôture d'inscription. Une semaine, ce n'est pas assez. Un mois, ce serait déjà mieux...»