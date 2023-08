Elles vont faire le tour du Luxembourg à vélo pour récolter des dons contre le cancer du sein

Share this with email

Elles s'appellent Joëlle, Vanessa, Martine, Émilie ou encore Laëtitia, et toutes ensemble, elles se sont lancé un défi: pédaler pendant 330 kilomètres afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Et ce challenge solidaire aura lieu au Luxembourg, les 15, 16 et 17 septembre prochains, selon un itinéraire bien précis.

«Le parcours s'est dessiné assez naturellement, puisqu'on a fait le choix de suivre la frontière afin de réaliser un beau dessin», confie Joëlle Kremers, membre des Bergeronnettes, le cyclo-club féminin de la commune d'Arlon à l'origine du projet. Le périple a ensuite été divisé en trois étapes afin de répartir les kilomètres et le dénivelé, mais également d'assurer un soutien logistique aux coureuses. «Ce n'est pas toujours aisé de trouver un hébergement disponible pour trente personnes», poursuit la cycliste.

C'est donc sur un itinéraire de 330 kilomètres que s'élanceront les sportives, pour un total de près de 3.000 mètres de dénivelé positif. Si les «Girls on Fire» -le surnom que se sont donné les participantes au défi- sont pleines d'entrain à l'idée de se frotter aux routes luxembourgeoises, ce sont bien les montées qui risquent de donner du fil à retordre aux coureuses. «Par rapport à notre périple aux Pays-Bas l'année dernière, le dénivelé s'annonce être le véritable challenge de ce défi. Mais notre but est de dépasser nos limites, et ce, pour une bonne cause», s'enthousiasme Joëlle.

De 22 à 65 ans

En s'élançant sur 400 kilomètres à travers la Hollande à l'été 2022, les cyclistes d'Arlon ont réussi à récolter plus de 23.000 euros pour financer la recherche scientifique en matière de dépistage, de traitement et de soins après le cancer du sein. «Cette aventure s'était déroulée au profit de l'association ThinkPink Belgique, qui a pour objectif de faire de la sensibilisation sur le cancer du sein. En revenant des Pays-Bas, j'ai logiquement eu l'idée de solliciter la branche luxembourgeoise afin de réitérer l'expérience au Grand-Duché», explique Vanessa Grandjean, membre des Bergeronettes qui occupe un poste de psychologue au service oncologie du Centre hospitalier du Luxembourg.

Certaines des participantes sont des survivantes du cancer du sein. Pour elle, cette expérience a une saveur particulière, et a davantage de sens. Vanessa Grandjean Membre du cyclo-club Les Bergeronnettes

Allier sport et santé, c'est donc le leitmotiv des Bergeronnettes, dont le club s'est formé à la suite des confinements successifs, en 2021. Alors rejointe par cinq à six coureuses, la structure compte désormais beaucoup plus d'adeptes qui éprouvent toutes «le besoin de se retrouver entre femmes sur le vélo», raconte Joëlle. Et ce, pas seulement pour faire du cyclotourisme, affirment les deux sportives, qui sont toutes deux adeptes du vélotaff entre la Belgique et le Luxembourg. «Au départ, l'objectif était de faire des sorties entre filles le dimanche, puis le club a pris de l'ampleur avec l'organisation de projets comme celui-ci», ajoute Vanessa, qui fait savoir que les Bergeronnettes comptent aussi parmi elles des membres luxembourgeoises et françaises.

Parmi celles qui s'aligneront sur la ligne de départ de ce défi solidaire, qui se matérialisera à Fond-de-Gras le vendredi 15 septembre prochain, on retrouve Stéphanie, Muriel, Sarah, mais aussi Martine. Derrière ces noms se cachent une grande diversité des profils. «Les âges des sportives varient de 22 à 65 ans, et certaines d'entre elles sont des survivantes du cancer du sein. Pour elle, cette expérience a une saveur particulière, et a davantage de sens», appuie Vanessa.

Convivialité, bienveillance et entraide

Dans la tête des coureuses, les émotions se bousculent à mesure que l'échéance approche. «Il y a une véritable émulsion autour de toutes les filles qui participent. Toutes sont super motivées pour aller rouler, pour s'entraîner», sourit Joëlle. Et selon cette dernière, la bonne humeur sera au rendez-vous au cours des 330 kilomètres qui mèneront les cyclistes de Martelange à Altwies en passant par Beaufort. «On n'est pas inquiètes pour l'ambiance! Ce que l'on retient de notre expérience aux Pays-Bas l'année dernière, c'est un véritable engouement d'autant de femmes engagées pour une bonne cause, mais aussi de la convivialité, de la bienveillance et de l'entraide», se remémorent les deux coureuses belges.

Pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein, les cyclistes ont notamment vendu des chaussettes et des livres de recettes. © PHOTO: InnerFrog

Si le périple n'a pas encore commencé, la récolte de dons pour l'association Think Pink Luxembourg, elle, bat son plein. Et les Girls on Fire ont bien un objectif en tête. «On aimerait faire autant que les 23.000 euros récoltés l'année dernière, et on peut dire que l'on est déjà surprises de la générosité et de la mobilisation dont font preuve nos sponsors que l'on remercie chaleureusement», glisse Vanessa. Pour parvenir à ce total, les sportives se sont lancées dans la vente de paires de chaussettes à l'effigie des Girls on Fire, mais également de livres de recettes qui ont été victimes de leur succès. «On roule pour transmettre un message et on se rend compte que ça touche les gens. C'est incroyable l'énergie positive que l'on ressent», sourit Joëlle.