En faillite, Casa do Brill ferme ses sept boucheries

Un mois ainsi que 12 jours d'arriérés de salaire et un message reçu lundi soir pour leur annoncer que l'entreprise fermerait ses portes le lendemain. C'est ce qu'aurait reçu l'ensemble du personnel de la chaîne Caso do Brill d'après l'un de ses anciens employés.

Et pour cause, les sept boutiques de la Casa do Brill ont fermé définitivement leurs portes le 11 juillet. La plupart des employés de la chaîne de boucheries étaient d'ailleurs portugais, tout comme sa fidèle clientèle de charcuteries, viandes et autres produits d'origine lusitanienne. Une fermeture qui intervient après 37 ans d'activité. La surprise a été générale.

L'ensemble du personnel a été prévenu à la dernière minute. «Le lundi, à 19h04, le patron a envoyé un message sur l'application WhatsApp des travailleurs pour nous prévenir que le lendemain, mardi, l'entreprise fermerait définitivement ses portes et que nous serions au chômage. C'était comme ça, par message», a déclaré à Contacto un homme qui travaillait à la Casa do Brill depuis plus de 20 ans.

Il aurait même été demandé aux employés de travailler un ou deux jours de plus «pour nettoyer les magasins» et s'occuper des produits. Outre les magasins, tous les autres services proposés par l'entreprise, tels que la restauration, le foodtruck et la boutique en ligne, ont également été fermés.

«Je suis triste»

«Bien sûr, je suis triste de cette situation, j'y ai travaillé pendant de nombreuses années, mais pour moi, la fermeture n'a pas été une surprise totale. En fait, j'avais déjà prédit que cela se produirait», déclare un autre ancien employé de 40 ans qui a travaillé à la Casa do Brill pendant près de la moitié de sa vie.

Mais, comme il n'est pas habitué à laisser la tristesse prendre le dessus, le travailleur a déjà réagi et s'est rendu au syndicat pour s'informer de ses droits dès le lendemain. Tout en sachant que dans cette situation, les employés avaient déjà des arriérés de salaire bien avant la fermeture: «Ils nous doivent le mois de juin et ces 12 jours de juillet».

«Les magasins n'ont pas perdu de clients»

Une situation que l'ancien salarié juge incompréhensible, tout comme la fermeture de l'entreprise pour cause de faillite. «Du point de vue de la clientèle, les magasins n'ont jamais perdu de clients, ils en avaient autant qu'il y a quelques années.»

La Casa do Brill, annoncée comme «offrant le meilleur de la viande et de la charcuterie portugaise au Luxembourg», appartenait à une famille luxembourgeoise.

Des vacances sur fond de nuages noirs

Entre-temps, les vacances approchent et, bien qu'il se soit retrouvé au chômage de manière inattendue, il n'annulera pas son voyage au Portugal en août, car il a déjà «tout prévu». Il sait cependant que la perte de son emploi marquera ces vacances, mais il compensera les sentiments négatifs en se tournant vers l'avenir, avec la forte possibilité d'obtenir un nouvel emploi.

Car en deux jours, cet optimiste envers et contre tout a déjà eu quelques contacts de la part de ceux qui le connaissent et savent comment il travaille, ce qu'il estime être «une reconnaissance professionnelle».

«J'ai déjà une idée de ma destination, mais pour l'instant, je veux connaître mes droits et m'occuper de tout avant de commencer un nouveau poste».

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Megane Kambala