En immersion dans l'univers des mines de fer à Rumelange

Dans notre série estivale de sorties en famille à moins de 100 euros, nous vous emmenons aujourd'hui dans la commune la plus méridionale du Luxembourg. Cap au sud, non pas pour prendre un bain de soleil mais, au contraire, pour un bon coup de fraîcheur. «Dans la mine, il fait 10°C et le taux d'humidité est de 19%», prévient Raffaella Campobasso, chargée de direction du musée national des mines de Rumelange. C'est parti pour près de deux heures de visite dans les anciennes galeries, où le travail a cessé dans les années 1970.

Côté pratique • L'adresse: le musée national des mines se situe rue des Bruyères à Rumelange. L'endroit est indiqué par des panneaux dans la commune. Les lignes RGTR 508 et 601 et la ligne 5 TICE passent à proximité.

• Les horaires: jusqu'à la fin du mois d'août, les visites guidées «mine & train» sont proposées du mardi au dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30; en septembre, du jeudi au dimanche, aux mêmes horaires. Il est préférable de se présenter à l'accueil 20 à 30 minutes avant le début de la visite, et il est fortement recommandé de réserver sa place au préalable.

• Tarifs: 12 euros par adulte, 6 euros pour les enfants jusqu'à 15 ans.

Avant de s'y engouffrer, il y a donc quelques impératifs: prévoir une bonne veste, avoir des chaussures fermées aux pieds (pas de sandales, pas de talons...) et éviter le short ou la robe, au risque d'attraper la chair de poule, voire un bon rhume. Le musée, lui, se chargera de vous protéger la tête, avec un beau casque jaune.

Le musée national des mines se trouve à Rumelange.

Le nouvel accueil du musée est opérationnel depuis un peu plus d'un an.

La salle d'exposition offre un premier aperçu de l'histoire des mines de fer et du métier de mineur au Luxembourg.

Hommage à Jean-Pierre Bausch, mineur, syndicaliste, député-maire de Rumelange, décédé dans un accident du travail à la mine en 1935.

5 / 7 La salle d'exposition offre un premier aperçu de l'histoire des mines de fer et du métier de mineur au Luxembourg. © PHOTO: Marc Wilwert

6 / 7 La salle d'exposition offre un premier aperçu de l'histoire des mines de fer et du métier de mineur au Luxembourg. © PHOTO: Marc Wilwert

Avant de monter dans le train et de se diriger vers la mine, casque jaune obligatoire !















Après avoir traversé l'accueil et la salle d'exposition, qui offre un beau résumé de l'histoire de la minette au Luxembourg et du métier de mineur, on monte donc à bord du petit train, électrique. Deux wagons d'une capacité de seize places chacun qui, dans un gros vacarme, se mettent en branle. Pendant près de cinq minutes, le train roule à l'extérieur, entre les arbres, jusqu'à atteindre l'entrée de la mine «Langengrund».

Un parcours en train de 3 km

Le décor change instantanément: du vert de la nature, on passe aux parois de roche rougeâtre, teinte caractéristique de la minette luxembourgeoise. La balade en train dure encore près de dix minutes et l'on découvre, petit à petit, de part et d'autre de la galerie principale, les différents chantiers, les différents engins. «Tous n'ont pas été utilisés ici, certains viennent de Lorraine», précise Raffaella Campobasso. Des machines anciennes, d'autres plus modernes, pour montrer l'évolution de l'extraction du minerai à travers les décennies.

Le petit train emmène les visiteurs au cœur de la mine et des anciennes galeries.

2 / 5 Le petit train emmène les visiteurs au cœur de la mine et des anciennes galeries. © PHOTO: Marc Wilwert

3 / 5 Le petit train emmène les visiteurs au cœur de la mine et des anciennes galeries. © PHOTO: Marc Wilwert

4 / 5 Le petit train emmène les visiteurs au cœur de la mine et des anciennes galeries. © PHOTO: Marc Wilwert

5 / 5 Le petit train emmène les visiteurs au cœur de la mine et des anciennes galeries. © PHOTO: Marc Wilwert











Le train arrive à son arrêt, les portes s'ouvrent, le froid se fait sentir instantanément. C'est parti pour la visite à pied. «Elle se fait toujours avec un guide et le parcours est sécurisé. Il est également accessible aux personnes en fauteuil roulant, aux poussettes», souligne la chargée de direction.

Les buggys, les explosifs, le porion et Sainte-Barbe

Nous voilà donc «à 70 mètres sous terre», pour un parcours au cœur des galeries, rythmé par une vingtaine de stations qui donnent un aperçu complet des métiers, des techniques de travail mais aussi des coutumes. Ainsi, la statue de Sainte-Barbe, patronne des mineurs, n'est pas loin des «buggys», les wagonnets que l'on remplissait de morceaux de roche, tractés d'abord par des chevaux puis par de petites locomotives.

Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette.

2 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

Sainte-Barbe est évidemment présente. Autrefois, elle protégeait les mineurs; aujourd'hui, les visiteurs.

4 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

5 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

Le bureau du chef-porion, creusé dans la roche et peint en blanc.

7 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

8 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

9 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

10 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

11 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

12 / 12 Au coeur de la mine, on découvre le travail des mineurs et les techniques d'extraction de la minette. © PHOTO: Marc Wilwert

























On passe devant le bureau du porion, creusé dans la roche peinte en blanc, pour que la lumière s'y reflète mieux. Puis devant la station dédiée aux méthodes de forage pour placer les explosifs dans les parois et les faire éclater. Ou encore celle qui raconte la pause casse-croûte.

Le travail des mineurs est illustré par des photos, des panneaux d'époque, des reconstitutions de chantiers. Et se termine devant «la cathédrale», cavité de plusieurs mètres de hauteur dans laquelle trône un spectaculaire engin minier. «C'est vraiment impressionnant!», s'extasie Raffaella Campobasso. Puis le silence se fait. Un silence de cathédrale, effectivement.

Mais pour boucler la boucle, et s'extraire de la mine, il faut remonter à bord du petit train. La fin du parcours, et la lumière du jour, sont visibles tout au bout de la galerie principale. Quelques dizaines de secondes bruyantes avant de franchir la sortie de la mine «Walert», et de se retrouver au grand air. On peut tomber la veste et casque, point final d'une visite ludique et enrichissante.

Raffaella Campobasso est la chargée de direction du musée.

Juste à côté du musée, une aire de jeux dédiée aux enfants... sur le thème de la mine évidemment.

La brasserie du musée, entre le parking et l'accueil du musée.







Mais si l'envie vous en dit, vous pourrez encore profiter du site du musée national des mines de fer. Les enfants peuvent ainsi s'amuser sur la grande aire de jeux voisine du bâtiment d'accueil. Et puisque le budget familial de 100 euros n'est pas totalement rogné, vous pourrez même vous permettre un petit passage par la brasserie du musée, pour vous désaltérer, voire vous rassasier.